Familie erleichtert: Ralph Siegel ist aus dem Koma erwacht

Ralph Siegel (80) hat nach Tagen im künstlichen Koma die Augen wieder aufgeschlagen. Der 80-jährige Komponist und Musikproduzent hatte Anfang Juli wegen einer schweren Lungenentzündung in eine Münchner Klinik eingeliefert werden müssen und wurde dort ins künstliche Koma versetzt. Nun bestätigt seine Ehefrau Laura Siegel gegenüber Bild, dass er erfolgreich aus dem Koma geholt werden konnte. "Die ganze Familie ist unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten großen Schritt geschafft hat", erklärte sie.

Inzwischen ist Ralph sogar in der Lage, erste Gespräche zu führen. "Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage", so Laura. Besonders emotional war dabei der Besuch seines Halbbruders Jörg Woltmann, der eigens aus Berlin angereist kam – Ralph habe sich "riesig gefreut", berichtete seine Frau. Bemerkenswert: Schon während des Komas hatte der Musiker auf vertraute Stimmen, Küsse und seine größten musikalischen Erfolge reagiert, die ihm am Krankenbett vorgespielt wurden. Im Krankenhaus stehen ihm Laura sowie seine Tochter Alana rund um die Uhr zur Seite.

Der Weg bis zu diesem Moment war steinig. Laura hatte ihren Mann zunächst aus Spanien nach Deutschland gebracht, nachdem er erste Symptome gezeigt hatte. Die Ärzte mussten den ursprünglich geplanten Aufwachprozess mehrfach verschieben, weil Ralphs Körper noch mehr Zeit zur Stabilisierung brauchte – sein Herz sei dafür noch nicht stark genug gewesen. Der gebürtige Münchner ist vor allem als Produzent zahlreicher Eurovision-Beiträge bekannt und schrieb mit "Ein bisschen Frieden" einen der bekanntesten deutschen Schlagerhits überhaupt. Er bleibt vorerst weiterhin im Krankenhaus.

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Imago Laura und Ralph Siegel bei der Musical-Premiere von "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" im Festspielhaus Neuschwanstein

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Imago Ralph Siegel und seine Tochter Alana beim 45. Deutschen Filmball 2018