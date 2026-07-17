Bushido "krass sauer": Anna-Maria schwärmt für Schauspieler

Zwischen Lachen und echter Aufregung: In einer neuen Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" haben Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) offen über Eifersucht in ihrer Beziehung gesprochen. Auslöser war ein gemeinsamer Kinoabend, bei dem die Influencerin offenbar ein bisschen zu sehr für einen der Schauspieler im Film schwärmte. Was genau sie dabei sagte, behalten die beiden für sich – doch Bushido macht deutlich, dass die Worte seiner Frau bei ihm hängen geblieben sind. "Ich bin richtig krass sauer", stellt er im Podcast klar und fügt hinzu: "Ich gehe mit dir nicht mehr ins Kino."

Anna-Maria nimmt die Eifersuchtsreaktion ihres Mannes mit Humor und stellt amüsiert fest: "Du bist eifersüchtig, krass." Bushido selbst gibt zu, dass ihn nicht nur die Schwärmerei an sich getroffen hat, sondern vielmehr eine bestimmte Aussage seiner Frau: "Du hast eine Aussage getätigt, in der du anscheinend das Gefühl hattest, dass du mit deiner Freundin redest." Den Namen des Schauspielers oder des Films verraten die beiden nicht. Stattdessen witzelt Bushido: "Vielleicht hättest du mit dem neun Kinder bekommen." Im Gespräch wechseln die beiden dann das Thema und sprechen über eine ganz andere Art von Eifersucht – die ihrer ältesten Tochter Aaliyah Ferchichi.

Als nach Aaliyah die Zwillinge Laila (12) und Djibi (12) zur Welt kamen, hatte das Mädchen – damals gerade einmal ein Jahr und vier Monate alt – sichtlich zu kämpfen. "Ich werde ihr Gesicht nicht vergessen", erinnert sich Anna-Maria im Podcast. Aaliyah habe sich daraufhin entschieden, Papa Bushido ganz für sich zu beanspruchen: Sie schmiss sich auf den Boden und schrie, wenn er die Zwillinge auf den Arm nehmen oder füttern wollte. Noch schwieriger wurde es nach der Geburt der Drillinge. Anna-Maria lag an ihrem 40. Geburtstag mit den Babys im Krankenhaus, und als Aaliyah zu Besuch kam, sprach sie kein einziges Wort mit ihrer Mutter.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Anna-Maria Ferchichi, 2023