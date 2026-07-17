Nach Fehlgeburt der Leihmutter spricht Erin Andrews offen

Sportreporterin Erin Andrews (48) macht einen tief bewegenden Verlust öffentlich: Die 48-Jährige erzählt, dass ihre Leihmutter im Mai 2025 eine Fehlgeburt mit ihrem zweiten Baby erlitten hat – und sie ausgerechnet an diesem Tag eine neue Folge ihres Podcasts "Calm Down" aufnahm. Im Gespräch mit The Athletic erinnert sich Erin nun daran, wie schwer es war, mitten im Rampenlicht mit dieser Nachricht umzugehen. Sie habe "richtig beschissene News" bekommen, sprach dann aber trotzdem direkt vor ihrem Mikrofon offen über Unfruchtbarkeit, Trauer und die Schattenseiten ihres Kinderwunsches. Vor allem die vielen Reaktionen ihrer Hörer überraschten sie: "Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich melden und sagen: 'Danke, dass du so ehrlich bist'", so die 48-Jährige.

Schon in der Podcastfolge aus dem Mai 2025 hatte Erin erzählt, dass sich zunächst alles sehr gut entwickelt habe, bevor es zu Komplikationen gekommen sei. Damals sagte sie, ein Song von Taylor Swift (36) habe ihr in dieser Phase besonders geholfen. "Ich habe hier gesessen und an Taylor Swifts Song 'I Can Do It with a Broken Heart' gedacht. Ich bin wirklich gut darin, diesen Mist mit gebrochenem Herzen zu machen", schilderte sie in "Calm Down". Im Interview mit The Athletic machte die Moderatorin zudem deutlich, warum sie so offen über ihre Erfahrungen spricht: "Diese Warteräume sind voll. So viele Menschen haben Probleme damit, schwanger zu werden, ein Baby zu bekommen, Eizellen zu gewinnen oder Embryonen zu bilden."

Erin und ihr Mann, der frühere Eishockeyspieler Jarret Stoll, haben im Jahr 2023 ihren Sohn Mack durch eine Leihmutter bekommen. Doch der Weg dahin war lang und von Verlusten geprägt: Bereits bei ihrer ersten Leihmutter hatten die beiden eine Fehlgeburt erlitten, bevor es mit der zweiten Leihmutter und Sohn Mack klappte. Erschwerend kommen ihre eigenen Gesundheitsprobleme hinzu: 2016 wurde bei ihr Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Nach zwei Operationen wurde sie 2017 für krebsfrei erklärt. Trotz all dieser Rückschläge hat Erin zuletzt in "Calm Down" erzählt, dass sie erneut Fruchtbarkeitsmedikamente nimmt, um sich auf eine weitere IVF-Runde vorzubereiten. "Da ist etwas in mir, das sagt: 'Schau mal, wie ich das schaffe'", sagte sie dazu.

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Getty Images Erin Andrews im Mai 2022

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Getty Images Jarret Stoll und Erin Andrews im November 2014

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Getty Images Erin Andrews und Jarret Stoll im Juli 2018