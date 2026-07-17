Anne Wünsche teasert an: Dann plant sie neue Aktion gegen Ex

Anne Wünsche (34) lässt im Streit mit ihrem Ex Henning Merten (36) nicht locker. Nachdem die Influencerin bereits für Aufsehen gesorgt hat, indem sie ihr Gesicht auf Werbeplakate drucken und diese gezielt in Hennings Wohnort aufhängen ließ, erzählte sie im Promiflash-Interview, dass es eventuell eine weitere Aktion geben wird. Wer hofft, schon jetzt die Details zu erfahren, wird allerdings enttäuscht. "Zur Venus wird es nochmal ordentlich Zündstoff geben. Mehr möchte ich nicht verraten", ließ sie wissen.

Während Fans also noch auf weitere Enthüllungen warten müssen, macht Anne klar, dass sie den Konflikt mit ihrem Ex längst für sich umgedeutet hat – und zwar als Marketing-Chance. Gegenüber Promiflash erklärte sie: "Mich interessiert es nicht, wie er es findet. Er hat jahrelang Machtspiele gespielt und dadurch sind neue Ideen fürs Marketing entstanden, die auch sehr gut funktionieren. Eigentlich müsste ich mich bei ihm bedanken." Abschließend betonte die dreifache Mutter: "Ob ich die Plakate nur in seinem Wohnort aushängen lasse oder in ganz Deutschland – es sind normale Werbeplakate."

Wer auf ein Friedensangebot hofft, wird enttäuscht. Eine Aussprache kam für Anne zuletzt nicht infrage. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag, machte sie das unmissverständlich klar: "Nein. Ich habe das jahrelang angeboten und bin immer wieder auf ihn zugegangen. Er hat mir jedoch das Leben immer wieder schwer gemacht, und mit dieser Aktion habe ich die Schnauze voll." Im Mittelpunkt steht vor allem die gemeinsame Tochter Juna. Um ihren Wohnort hatten die beiden sogar vor Gericht gestritten. Mittlerweile lebt Juna bei Henning in Deutschland, sieht Mama Anne aber regelmäßig.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model