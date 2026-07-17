Lee Andrews' Vater ist wohl im selben Gefängnis in Dubai

Lee Andrews steckt offenbar wieder tief in juristischen Schwierigkeiten in Dubai – und jetzt soll auch sein Vater Peter Andrews im selben Gefängnis gelandet sein. Wie The Sun unter Berufung auf Insider berichtet, sei Peter wegen Betrugsverdachts bei den Behörden gemeldet worden und sitze nun ebenfalls im Al-Awir-Gefängnis. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Lee erneut hinter Gittern gelandet sein soll, obwohl er erst rund einen Monat zuvor aus dem Dubai-Knast entlassen worden war. Mitten in diesem Familiendrama steht auch Lees Ehefrau Katie Price (48), die mit der Situation laut dem Bericht zunehmend zu kämpfen haben soll.

Trotz der misslichen Lage soll der 42-Jährige optimistisch bleiben und damit prahlen, dass seine Freilassung bevorstehe, da er das nötige Geld für die Strafe aufgetrieben habe. Ein Insider verriet dem Blatt: "Sowohl Lee als auch sein Vater sitzen jetzt im selben Gefängnis. Lee beteuert seine Unschuld und hofft, seine ausstehenden Schulden begleichen zu können, um dieses Loch so schnell wie möglich zu verlassen."

Während Lee auf seine Freilassung hofft, soll seine Frau Katie Price am Ende ihrer Geduld sein. Laut einem Insider sei sie wütend auf die ganze Situation und habe genug vom Drama, das ihr Mann mit sich bringe. Freunde der Britin sollen sie aktiv dazu drängen, sich von Lee zu trennen. "Ob die arme Katie da sein wird, um ihn auf der anderen Seite zu empfangen, bleibt abzuwarten", so die Quelle weiter.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane