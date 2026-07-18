Ohne Camilla keine Versöhnung von Harry mit König Charles

Prinz Harry (41) hat sich mit seinem Vater König Charles (77) zu einem lang ersehnten privaten Familientreffen zusammengefunden – und dabei war eine Person, die Harry in der Vergangenheit immer wieder in ein schwieriges Licht gerückt hatte, ebenfalls mit am Tisch: Königin Camilla (79). Wie der Buckingham Palace bestätigte, trafen sich Harry und Ehefrau Herzogin Meghan (44) gemeinsam mit den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) am 10. Juli auf dem Landsitz Highgrove House mit Charles. Es war das erste Mal seit vier Jahren, dass der König Meghan und seine in Kalifornien lebenden Enkelkinder zu Gesicht bekam.

Der Palast gab bekannt, dass keine Fotos veröffentlicht und keine Details über den Inhalt des Gesprächs mitgeteilt werden sollen. Eine dem König nahestehende Quelle sagte gegenüber People: "Es ist besser, wenn die Menschen nichts über diese Treffen wissen. Die Familie sollte die Möglichkeit haben, ihre Bindungen neu zu knüpfen." Dass Camilla bei dem Treffen dabei war, überraschte Königshaus-Experten dabei wenig. "Sie ist ein nicht verhandelbarer Teil von Charles' Leben", erklärte Autorin Catherine Mayer dem Magazin und betonte: "Ohne sie gibt es keine Versöhnung mit ihm."

Harrys Verhältnis zu seiner Stiefmutter war lange Zeit alles andere als einfach. In seinen 2023 erschienenen Memoiren "Spare" schilderte der Herzog von Sussex offen, welche komplizierten Gefühle die Hochzeit seines Vaters mit Camilla im Jahr 2005 in ihm auslöste. Er warf ihr vor, Geschichten über ihn an die Presse weitergegeben zu haben, um ihr eigenes Image aufzupolieren. In einem Interview mit "Good Morning America" aus demselben Jahr äußerte er sich zu seinem derzeitigen Verhältnis zu ihr: "Wir haben seit langer Zeit nicht miteinander gesprochen. Ich liebe jedes Mitglied meiner Familie, trotz der Differenzen. Wenn ich sie sehe, sind wir vollkommen freundlich miteinander. Sie ist meine Stiefmutter. Ich betrachte sie nicht als böse Stiefmutter."

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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Imago König Charles und Königin Camilla in London an seinem 77. Geburtstag, November 2025