"Albtraum": Bill Kaulitz berichtet von schlimmster Panne

Was für ein teures Desaster: Tokio Hotel veranstalteten in der Berliner Wuhlheide ein opulentes Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen ihrer Single "Durch den Monsun" – mit Drohnen, Feuerwerk und einer Crew von 180 Mitarbeitern. Rund 1,4 Millionen Euro soll die Megashow verschlungen haben. Für Sänger Bill Kaulitz (36) spielte der finanzielle Aspekt keine Rolle, wie er in der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" betont, die ab dem 23. Juli zu sehen ist: "Wir wollen den Leuten etwas geben und ein Geschenk machen." Doch dann wurde der Abend für ihn zum absoluten Albtraum.

Schon im Vorfeld hatte Bill gemeckert, dass die gesamte Planung zu kurzfristig gewesen sei. Doch was während des Konzerts passierte, übertraf seine schlimmsten Befürchtungen: Mitten in der Show fiel die In-Ear-Strecke des Sängers komplett aus. Bill konnte weder seine eigene Stimme noch die Instrumente seiner Bandkollegen hören. Backstage machte er seinem Frust dann in der Netflix-Doku lautstark Luft – und sprach von der "schlimmsten Panne", die ihm in seiner gesamten Karriere passiert sei. "Ich hatte eine Horrorshow", schimpfte er und betonte: "Mein Sound war eine Katastrophe, ich habe nichts gehört." Und weiter: "Es war ein Albtraum, echt!" Dass das Publikum dank eines schnellen Mikrofontauschs kaum etwas von dem technischen Chaos mitbekommen hatte, tröstete ihn zunächst nicht.

An Bills Seite standen in diesen aufgewühlten Momenten sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) sowie dessen Ehefrau Heidi Klum (53), die das Konzert live aus dem Publikum verfolgt hatte. Das Model versicherte ihrem Schwager, dass man von den Tonproblemen draußen absolut nichts gemerkt habe. Auch Tom bemühte sich, die Situation zu entschärfen – was ihm offenbar nicht ganz leicht fiel. Erst kürzlich hatte er verraten, dass er sich für einige Szenen der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" schämt – und zwar wegen Bills Auftreten, nicht wegen seines eigenen. Beim Blick auf die begeisterten Gesichter der Fans bei den späteren Interviewaufzeichnungen für die Netflix-Serie fand Bill schließlich doch noch seinen Frieden mit dem Abend. "Im Nachhinein kann ich das genießen", räumte er versöhnlich ein.

Anzeige Anzeige

Netflix Bill Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" -Produktionsstandbild

Anzeige Anzeige

Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

Anzeige Anzeige

Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

Anzeige