Keine Spur von George: Ist Lisa Snowdon wieder Single?

Seit Monaten fragen sich die Fans der britischen Moderatorin Lisa Snowdon (54) besorgt: Ist die 54-Jährige überhaupt noch mit ihrem Dauerverlobten George Smart liiert? Auf den Social-Media-Kanälen der Britin herrscht seit dem 5. Januar dieses Jahres jedenfalls eisige Funkstille in Sachen Paarfotos – George ist auf Lisas Profilen wie vom Erdboden verschluckt. Der Unternehmer hat seinen eigenen Instagram-Account mittlerweile sogar auf privat gestellt. Lisa wiederum jettet solo um die Welt, urlaubt allein in Spanien oder besucht mit Freundinnen und ihrem Vater die Wimbledon-Turniere.

Unter ihren Urlaubs-Schnappschüssen im Netz brennt den Fans das Thema sichtlich unter den Nägeln. "Wunderschön. Hoffe, zuhause ist alles in Ordnung", schreibt eine besorgte Userin unter ein Bikinifoto aus Spanien, während andere enttäuscht feststellen: "Oh nein, schon wieder kein George." Der letzte gemeinsame Glamour-Auftritt liegt bereits über ein halbes Jahr zurück: Im Dezember 2025 zeigten sich die beiden noch turtelnd in New York bei einem Abendessen mit Hollywood-Star Matt Damon (55). Seither fehlt von gemeinsamen Schnappschüssen jede Spur. Natürlich gäbe es auch eine völlig harmlose Erklärung: Womöglich hat der Unternehmer schlicht die Lust an der digitalen Dauerpräsenz verloren. Ein offizielles Statement steht bislang aus; eine Anfrage von Daily Mail beim Management der Moderatorin blieb unbeantwortet.

Dass die beiden sich nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen, zeigt ein Blick auf ihre Liebes-Chronik: Lisa und George kennen sich seit über zwanzig Jahren, wurden nach einer kurzen Liaison und jahrelanger Pause 2014 wieder ein Paar und verlobten sich 2016. Dass die Hochzeitsglocken auch nach zehn Jahren Verlobung stumm blieben, störte Lisa ohnehin nie. "Viele Frauen träumen vom Gang zum Altar, von Blumen und Kleidern. Dieses Bild hatte ich nie. Am Ende des Tages ist es einfach ein Vertrag", stellte sie erst im März 2025 laut Hello klar. Ob die beiden ihre bindungsfreie Liebe nun einfach ganz privat genießen oder ob es tatsächlich Scherben aufzukehren gibt, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

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Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin

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Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon mit ihrem Partner George Smart

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Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon und ihr Verlobter George Smart