Barbara Palvin kann Schwangerschaft nicht genießen

Barbara Palvin (32) erwartet derzeit ihr erstes Kind – doch die Schwangerschaft verläuft für das ungarische Model offenbar nicht nur unbeschwert. Im Podcast "The Wildmen", den ihr Ehemann Dylan Sprouse (33) moderiert, sprach Barbara jetzt offen über ihre gemischten Gefühle in dieser besonderen Lebensphase. "Manchmal fühle ich mich schuldig, weil ich die Schwangerschaft nicht so genieße, wie es viele andere Frauen tun", gestand die Schauspielerin und fügte hinzu: "Und ich weiß, dass es ein Geschenk ist, schwanger zu sein."

Zusätzlich belastet Barbara laut Blick, dass sie erst im vergangenen Jahr wegen Endometriose operiert werden musste – einer Erkrankung, die unter anderem die Fruchtbarkeit beeinflussen kann. Ihr Mann Dylan zeigt im Podcast viel Verständnis für seine Frau und beschreibt, mit welchen körperlichen Veränderungen sie derzeit zu kämpfen hat: "Du hast einen neuen Körper, dein Rücken schmerzt die ganze Zeit, es ist schwer zu schlafen und du bist ständig hungrig." Barbara selbst ergänzt, dass sie auch mit Atemproblemen zu kämpfen habe und bereits beim Sprechen schnell außer Puste gerate.

Barbara und Dylan lernten sich 2018 kennen und gaben sich 2023 das Jawort. Im Mai diesen Jahres verkündeten die beiden schließlich die Nachricht von ihrer ersten Schwangerschaft. Neben den körperlichen Herausforderungen sprach Barbara im Podcast "The Wildmen" zuletzt auch über ihre Probleme mit ihrem Körperbild. Gerade zu Beginn der Schwangerschaft hätten ihr die Veränderungen an ihrem Körper schwer zu schaffen gemacht. Unterstützung fand sie dabei vor allem bei ihrem Mann: "Dylan war da und hat mich jedes einzelne Mal daran erinnert, dass wir Leben erschaffen."

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Backgrid Barbara Palvin, Juni 2026

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Paralleles" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Filmfestival von Cannes