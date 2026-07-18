Kim Kardashian teilt letzte Nachrichten mit verstorbener Oma

Nach dem Tod ihrer Großmutter Mary Jo Shannon (†91) hat Kim Kardashian (45) auf Instagram einen Screenshot aus dem Familien-Gruppenchat geteilt und damit einen emotionalen Einblick in die letzten Nachrichten gegeben, die ihre Familie mit der Oma ausgetauscht hatte. In dem Chat schickten Kim und ihre Mutter Kris Jenner (70) der Großmutter in den Tagen vor ihrem Tod Bibelverse. MJ antwortete darauf mit Amen und einem Emoji mit betenden Händen. Die letzte Nachricht stammte von Kris, die ein Zitat aus dem Buch Jesaja schrieb: "In seiner Liebe und Barmherzigkeit erlöste er sie; er hob sie auf und trug sie durch all die Jahre." MJ antwortete ein letztes Mal mit Amen. Wenige Tage später, am 16. Juli, verkündete Kris auf Instagram den Tod ihrer Mutter im Alter von 91 Jahren.

Kris widmete ihrer Mutter einen bewegenden Abschiedspost und schrieb: "Heute haben wir Abschied von meiner wunderschönen Mama MJ genommen. Es gibt keine Worte, die je einfangen könnten, was sie mir bedeutet hat." Kim meldete sich ebenfalls zu Wort und bezeichnete ihre Großmutter als beste Freundin, Lästerschwester und ewige Zwillingsschwester. Allerdings zog Kims Social-Media-Aktivität auch Kritik auf sich. Kurz nach der Todesmeldung wurde auf ihrem Account ein Karussell-Post von ihrem Urlaub am See mit Freund Lewis Hamilton (41) veröffentlicht. Kim erklärte auf Instagram: "Dieser Post war bereits einige Tage zuvor geplant worden, bevor wir MJ verloren haben, sodass sein Timing direkt neben ihrem Tod fiel. Ich war die vergangene Woche an der Seite meiner Mama und Oma, und meine Gedanken sind vollständig bei meiner Familie." Außerdem erntete sie Kritik für ein Foto, das die Füße von ihr, Khloe Kardashian, Kris und Kylie Jenner (28) sowie MJ zeigte - als Hommage an die Verstorbene. Kim verteidigte den Post: "Wer meine Oma kannte, weiß, dass sie die schönsten Füße der Welt hatte und sie wollte, dass das alle wissen."

MJ Shannon war dreimal verheiratet. Zuerst mit ihrem Jugendfreund, allerdings nur für zwei Monate im Alter von 18 Jahren. Anschließend heiratete sie Robert Houghton, mit dem sie die Töchter Kris und Karen bekam. Karen Houghton verstarb im März 2024 im Alter von 65 Jahren. Nach ihrer Scheidung von Robert im Jahr 1962 heiratete MJ Harry Shannon, mit dem sie bis zu seinem Tod im Jahr 2003 rund 40 Jahre lang zusammen war.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, MJ und Kris Jenner

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Jul-Nic/X17online.com / ActionPress Mary Jo Shannon, Großmutter von Kim Kardashian

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian auf einem Boot

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