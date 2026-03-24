Kirsten Dunst übernimmt Hauptrolle in "The Housemaid 2"

Kirsten Dunst (43) schnappt sich die nächste große Thrillerrolle: Die Schauspielerin steigt bei "The Housemaid’s Secret" ein und führt damit gemeinsam mit Sydney Sweeney (28) die Besetzung des Fortsetzungsfilms von "The Housemaid" an. Wie Lionsgate jetzt bekannt gab, kehrt Sydney als Millie zurück und trifft dabei auf Kirsten, die neu in das düstere Universum der Reihe einzieht. Paul Feig (63) sitzt erneut auf dem Regiestuhl, auch das Produzententeam bleibt an Bord. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen ist außerdem Michele Morrone (35) wieder als Enzo dabei – der neue Teil zur Bestseller-Reihe von Freida McFadden nimmt damit konkrete Formen an.

"Kirsten ist eine Ikone. Ihre Karriere zeugt von außergewöhnlicher Vielseitigkeit und Unerschrockenheit. An der Seite der stets magnetischen Sydney Sweeney wird sie eine mitreißende Kraft in einer Welt sein, in der nichts so ist, wie es scheint", so Erin Westerman, Präsidentin der Lionsgate Motion Picture Group, laut Deadline. Inhaltlich bleibt es weiterhin geheimnisvoll: Millie heuert in "The Housemaid’s Secret" wieder als Hausangestellte an, diesmal bei einer Frau, der sie nie persönlich begegnen darf. Hinter einer verschlossenen Tür verbirgt sich ein gefährliches Geheimnis, das Millies eigene Vergangenheit in den Schatten stellen soll. Das Drehbuch stammt erneut von Rebecca Sonnenshine, die schon den ersten Roman für die Leinwand bearbeitet hat. Der erste Film, in dem Sydney und Amanda Seyfried (40) das ungleiche Duo Millie und Nina bildeten, spielte weltweit fast 400 Millionen Dollar (348 Millionen Euro) ein. Produziert wird wieder von Todd Lieberman, Paul Feig und Sydney Sweeney selbst, die mit ihrer Firma Fifty-Fifty Films beteiligt ist.

Bereits als Kind sammelte Kirsten erste Erfahrungen vor der Kamera, bevor sie mit ihrer Rolle als Claudia in Neil Jordans Vampirdrama "Interview mit einem Vampir" (1994) im Alter von gerade einmal elf Jahren internationale Aufmerksamkeit erlangte. Den Sprung zum globalen Mainstream schaffte Kirsten mit der "Spider-Man"-Trilogie, in der sie von 2002 bis 2007 die Rolle der Mary Jane Watson übernahm. Parallel dazu bewies sie mit Indie-Projekten wie "Melancholia" (2011) ihre Vielseitigkeit abseits des Blockbuster-Kinos. Die Oscar-nominierte Schauspielerin stand zuletzt unter anderem für "Roofman" und "Civil War" vor der Kamera und dreht außerdem an der Fortsetzung von "A Minecraft Movie" sowie an "The Entertainment System Is Down" von Ruben Östlund (51). Auch Co-Star Sydney fährt beruflich weiter auf Erfolgskurs und baut mit ihrer Produktionsfirma ihre Rolle hinter der Kamera aus. Fans dürfen sich also freuen.

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Getty Images Kirsten Dunst auf dem Red Carpet zur Eröffnung von "Giant" beim Red Sea International Film Festival in Jeddah

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Getty Images Brandon Sklenar, Paul Feig, Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der After-Party zur LA-Premiere von "The Housemaid"

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Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons, Schauspieler