Angus Deayton verrät, wer seine Karriere erst möglich machte

Angus Deayton (70) hat in einem Podcast über die Anfänge seiner Karriere gesprochen – und dabei einem alten Freund einen besonderen Dank ausgesprochen. Der britische Comedian und Moderator, der vor allem als langjähriger Gastgeber der BBC-Comedyshow "Have I Got News For You" bekannt ist, erzählte in "The Inner Table: The Art Of Living Well", wie entscheidend eine einzige Begegnung für seinen gesamten Lebensweg war: die mit Drehbuchautor Richard Curtis (69), den er Ende der 1970er-Jahre während seines Studiums an der Universität Oxford kennenlernte. Gegenüber Podcast-Gast Libby Brodie sagte er: "Ich hatte ein fantastisches Leben, eine fantastische Karriere und habe jede Minute davon genossen."

Ohne Richard wäre aus Angus wohl nie ein Entertainer geworden. "Ich hatte nie daran gedacht, überhaupt aufzutreten – es war allein seine Schuld, dass ich gegen Ende meines Studiums dazu verleitet wurde, auf der Bühne zu stehen", erklärte der 70-Jährige. Nachdem zwei Mitstreiter bei einem Show-Auftritt abgesprungen waren, holte der Drehbuchautor Angus kurzfristig zum Edinburgh Festival Fringe. Daraus entwickelte sich eine kreative Zusammenarbeit: Die beiden nahmen eine Parodie auf die Bee Gees auf, die in Australien an die Spitze der Charts kletterte, und starteten gemeinsam die BBC-Radio-4-Satire "Radio Active", die sieben Jahre lang lief. "Das war unser großer Durchbruch", so Angus. Der Weg führte ihn schließlich zu "Have I Got News For You", das er zwölf Jahre lang moderierte.

Richard Curtis ist heute vor allem als Autor und Regisseur von Kultfilmen wie Tatsächlich... Liebe, "Notting Hill" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" bekannt. Für Angus war er jedoch in erster Linie ein Freund, der ihn in die richtige Richtung schubste. Mit Blick auf sein Leben zog der Moderator im Podcast eine durchweg positive Bilanz: "Jedes Jahrzehnt war besser als das davor – zum Teil wegen meiner Karriere, zum Teil wegen meines Kindes und all dieser Dinge." Die vollständige Podcast-Folge soll ab dem 21. Juli auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar sein.

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Getty Images Angus Deayton, Schauspieler und Autor, 18. Mai 2022

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Carlos Alvarez/Getty Images Richard Curtis beim Photocall von "About Time" in Madrid 2013

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Getty Images Angus Deayton beim Terrence Higgins Supper Club im Underglobe, London, am 8. Oktober 2014

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