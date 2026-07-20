"Herz ist vergeben": Estefania Wollny macht Beziehung publik

Estefania Wollny (24) hat auf Instagram verkündet, dass sie wieder in festen Händen ist. Im Rahmen einer Fragerunde mit ihren Followern ließ sie die Bombe platzen – und das trotz anfänglichen Zögerns. Auf eine Frage zu ihrem Beziehungsstatus erklärte die Tochter von Silvia Wollny (61) zunächst, sie habe kein Interesse daran, jemanden kennenzulernen, und sei glücklich so, wie es ist. Doch kurze Zeit später ruderte die Sängerin zurück und machte das Ganze offiziell: "Da die Frage wieder mehrmals gestellt wurde, hier das letzte Mal eine Antwort darauf: Mein Herz ist schon vergeben und ich teile mein Glück mit jemandem."

Wer der glückliche neue Mann an ihrer Seite ist, hält Estefania bislang streng geheim. Hinweise auf eine mögliche neue Liebe hatte es allerdings schon länger gegeben: Bei einem Familienfoto von der Hochzeit ihrer Schwester Loredana (22) mit Servet war neben Schwager Florian Köster ein bis dato unbekannter Mann neben Estefania zu sehen, woraufhin in den Kommentaren fleißig spekuliert wurde. Auch in der RTLZWEI-Doku "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist der geheimnisvolle Neue bislang nicht aufgetaucht.

Estefania hatte vor knapp einem Jahr ihre Trennung von ihrem langjährigen Freund Ali öffentlich gemacht. Damals betonte sie auf Instagram ausdrücklich, dass es keinen Streit und keinen Hass zwischen den beiden gebe – man habe sich gemeinsam dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Lange habe ich mich zu dem Thema nicht geäußert und werde es jetzt einmalig tun. Ali und ich sind kein Paar mehr", schrieb sie damals. Warum es ausgerechnet bei Ali nicht mehr passte, ließ Estefania zu dem Zeitpunkt offen. "Wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich bitte euch zu akzeptieren, dass dies auch das Einzige ist, was ich zu diesem Thema sagen werde", betonte sie.

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Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Medienpersönlichkeit

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Sängerin