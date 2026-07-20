Neue Liebe nach Trennung: Vadim Garbuzov zeigt seine Saphira

Für Vadim Garbuzov (39) läuft es gerade richtig rund: Der Let's Dance-Profi hat seine neue Freundin Saphira Wermann jetzt offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei einem gemeinsamen Auftritt machte der Tänzer das neue Liebesglück publik – und teilte auf Instagram gleich eine ganze Reihe kuscheliger Pärchenfotos. Seit rund zwei Monaten sind die beiden schon ein Paar. Wie genau es zwischen ihnen gefunkt hat, behalten Vadim und Saphira allerdings noch für sich.

Der öffentliche Auftritt hatte noch eine weitere Überraschung parat: Vadim zeigte sich mit frisch transplantierter Haarpracht. Bei Moser Medical sprach der Tänzer offen über seine Beweggründe für den medizinischen Eingriff: "Ich erhoffe mir von der Behandlung, dass ich besser aussehen werde. Dass ich mehr Flexibilität habe, dass mein Haaransatz tiefer wird, dass hier alles ein bisschen voller wird." Das neue Liebesglück kommt für ihn nach einer turbulenten Zeit: Im Januar hatte sich Vadim nach rund acht gemeinsamen Jahren von Model Nicole Ettlinger getrennt.

Seit 2015 gehört Vadim zum festen Profi-Ensemble von "Let's Dance". Besonders in Erinnerung geblieben ist vielen Fans sein Auftritt im Jahr 2021, als er gemeinsam mit dem ehemaligen Prince Charming Nicolas Puschmann (35) als erstes reines Männer-Tanzpaar in der Geschichte des deutschen Formats antrat. Die beiden tanzten sich mit ihren Choreografien bis ins große Finale und schrieben damit TV-Geschichte.

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Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov mit seiner Freundin Saphira

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Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov mit seiner Freundin Saphira

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Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen Tango bei Let's Dance, 2021