Hatte Todesangst: Jenke von Wilmsdorff nahm zu viel Ketamin

Moderator Jenke von Wilmsdorff (60) hat bei einem Selbstversuch für seine Sendung "Jenke. Experiment" eine gefährliche Situation erlebt: Im Rahmen einer Folge zum Thema "Gute Laune" testete er die Droge Ketamin als Nasenspray – und nahm dabei versehentlich eine Überdosis. Statt der üblichen medizinischen Menge von bis zu 75 Milligramm konsumierte der Moderator, der bereits als Rategast in der Show The Masked Singer zu sehen war, offenbar rund die vierfache Dosis. Gegenüber Bild schilderte er, wie er in diesem Moment mit dem Schlimmsten rechnete: "Ich dachte wirklich: 'Das war's jetzt'."

Die Auswirkungen der Überdosis beschrieb Jenke gegenüber der Bild-Zeitung als extrem beängstigend: "Ich war gar nicht mehr so richtig da. Es fühlte sich an, als würde mein Körper wegfließen, es war nur noch der Kopf da." Gerettet wurde er durch das medizinische Personal, das seine Selbstversuche stets begleitet. "Die hatten wir auch diesmal dabei, das war wahrscheinlich meine Rettung", resümierte er. Aus dem Erlebnis zieht Jenke, der vor keinen Themen in seinen Sendungen zurückzuschrecken scheint, eine klare Konsequenz: "Ich kann das nicht zum Nachmachen empfehlen, vor allem nicht ohne ärztliche Begleitung." Die neue Staffel von "Jenke. Experiment" soll im Sommer und Herbst bei ProSieben und Joyn zu sehen sein.

Extreme Selbstversuche sind das Markenzeichen des 60-Jährigen: In seiner Sendung hat er sich bereits mit Alkohol, Nikotin, Zucker und Schönheitsoperationen auseinandergesetzt und sich dabei immer wieder an seine körperlichen und psychischen Grenzen gebracht. Zuletzt machte Jenke mit einem Longevity-Projekt auf sich aufmerksam, das er gemeinsam mit seinem Sohn Jánik von Wilmsdorff realisierte. Dabei befassten sich die beiden mit der Frage, wie man möglichst lange gesund leben kann – und Jenke erfuhr bei einem Gesundheitscheck, dass er unter anderem herzinfarktgefährdet, prädiabetisch und mit zu hohem Blutdruck belastet sei.

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ActionPress Jenke von Wilmsdorff, Fernsehjournalist

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ProSieben/Willi Weber Jenke von Wilmsdorff bei "The Masked Singer"

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Getty Images Jenke von Wilmsdorff, 2019