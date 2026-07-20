Erste Fotos: Ex-Spice-Girl Mel C strahlt als Braut in Weiß

Melanie C. (52) hat geheiratet – und jetzt gibt es auch die ersten Fotos davon! Die Sängerin und ihr Partner Chris Dingwall haben am 18. Juli im Lake District Ja gesagt. Auf Instagram veröffentlichte der Fotograf kurz nach der Zeremonie exklusive Aufnahmen des strahlenden Paares. Besonders auffällig: das Brautkleid, das keine Geringere als Victoria Beckham (52) entworfen hat. Und auch wenn Victoria selbst wegen der Fußballweltmeisterschaft in den USA nicht persönlich dabei sein konnte, war sie mit dem maßgeschneiderten Kleid dennoch auf ihre ganz eigene Weise präsent.

Laut dem Mirror waren alle vier ehemaligen Bandkolleginnen eingeladen. Ein Insider verriet dem Blatt: "Alle Mädels freuen sich riesig für sie. Sie sind alle total aus dem Häuschen. Sie haben sie noch nie so glücklich gesehen." Melanie C.s ehemalige Bandkolleginnen Mel B (51), Geri Halliwell-Horner (53) und Emma Bunton (50) feierten die Hochzeit hingegen live vor Ort und sorgten damit für ein echtes Spice-Girls-Reunion-Feeling. Als Brautjungfer soll Melanies Tochter Scarlett fungiert haben.

Dass Melanie C. überhaupt heiraten würde, war für sie lange keine Selbstverständlichkeit. Noch Anfang 2026 gestand sie im Interview mit Gala: "Ich dachte nicht, dass die Ehe Teil meiner Geschichte sein würde." Kennengelernt hatten sich die Sängerin und ihr Partner Ende 2023 über die Dating-App Raya. Trotz der Fernbeziehung zwischen Großbritannien und Australien wuchs ihre Verbindung schnell. "Es war wirklich ein sofortiges Gefühl. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und sind uns sehr ähnlich", schwärmte Melanie weiter.

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Getty Images Chris Dingwall und Melanie C.

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Getty Images David und Victoria Beckham im Stadion beim WM-Halbfinale Frankreich gegen Spanien in Texas, Juli 2026

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Getty Images Melanie Chisholm im November 2023

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