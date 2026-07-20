Mit allen Helden: Erstes Bild zu "Avengers 5: Doomsday"

Marvel macht Appetit auf den wohl größten Kinoknaller des Jahres: Auf der Shanghai Expo in China hat MCU-Chef Kevin Feige (53) das erste offizielle Artwork zu "Avengers: Doomsday" enthüllt. Das Bild zeigt, was Fans sich seit Jahren erhofft haben – erstmals vereint der kommende Superheldenfilm die Avengers, die New Avengers aus "Thunderbolts*", die X-Men und die Fantastic Four auf einer Leinwand. Der Film startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.

Wer das Artwork genau unter die Lupe nimmt, entdeckt auch Loki – versteckt und klein unter Doctor Doom platziert, was Spekulationen über seine Rolle im Film befeuert. Besonders hervorgehoben hat Kevin außerdem den Charakter Yelena Belova, gespielt von Florence Pugh (30): "Wenn ihr Fans von Yelena seid, dann freut euch auf 'Avengers: Doomsday'. Yelena spielt eine große Rolle darin. Aber wenn ihr nicht warten könnt, dann könnt ihr sie schon etwas früher auf der großen Leinwand wiedersehen", so der Marvel-Chef. Damit dürfte er auf "Spider-Man: Brand New Day" anspielen, der bereits am 29. Juli 2026 in die Kinos kommt.

Das Superhelden-Spektakel verspricht ein beispielloses Aufgebot: Zwischen 60 und 100 bedeutende Marvel-Charaktere sollen in "Avengers: Doomsday" auftauchen, an manchen Drehtagen standen bis zu 35 namhafte Stars gleichzeitig vor der Kamera. Zum Vergleich: "Avengers: Endgame" brachte es auf rund 85 Figuren. Was das Zusammenbringen so vieler Charaktere ausmacht, erklärte Feige mit dem Konzept der sogenannten "Strange Alchemy": "Dabei bringen wir Charaktere zusammen, die niemals wirklich zusammen sein sollten. Die X-Men, die Avengers, die New Avengers und die Fantastic Four gemeinsam zu sehen, ist ein Traum, von dem ich niemals gedacht hätte, dass er wahr werden würde."

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Getty Images Florence Pugh, April 2025

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Getty Images Kevin Feige, April 2024