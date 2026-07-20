WM 2026: Zahlreiche Promis sahen WM-Finale live im Stadion

Beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien war auch abseits des Rasens einiges geboten. Fotos aus dem Stadion zeigen Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30), die das Endspiel gemeinsam verfolgten. Auch Beyoncé (44) und Jay-Z (56) ließen sich das sportliche Großereignis nicht entgehen. Rihanna (38), Matt Damon (55), Winnie Harlow (31) sowie Gabrielle Union (53) und Dwyane Wade (44) gehörten ebenfalls zu den prominenten Gästen und machten die Tribüne beinahe zu einem roten Teppich. Für viele Zuschauer dürfte es damit gar nicht so leicht gewesen sein, den Blick ausschließlich auf das Spielfeld zu richten.

Tom Cruise (64) begnügte sich nicht mit einer Rolle als Zuschauer. Der Hollywoodstar hielt während der Abschlusszeremonie vor dem Anpfiff eine Rede auf dem Rasen und bekam damit einen ganz besonderen Auftritt. Auch musikalisch wurde den Fans einiges geboten: Justin Bieber (32) stand während der Halbzeitshow auf der Bühne. Gemeinsam mit weiteren Musikgrößen sorgte er dafür, dass das WM-Finale nicht nur sportlich, sondern auch als großes Unterhaltungsspektakel in Erinnerung blieb.

Auch das spanische Königshaus fieberte im Stadion mit. König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) verfolgten das Endspiel gemeinsam und jubelten über den Erfolg ihrer Nationalmannschaft. Damit bekam das Großereignis neben Hollywood-Glamour auch royalen Glanz. Internationale Stars, berühmte Paare und hochrangige Gäste machten das WM-Finale so auch abseits des Rasens zu einem echten Promi-Event. Kaum ein anderer Termin dürfte an diesem Abend mehr bekannte Gesichter an einem Ort versammelt haben.

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Getty Images Melania Trump und Donald Trump beim WM-Finale Spanien gegen Argentinien in East Rutherford, 19. Juli 2026

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Getty Images Bei der WM 2026 im New York New Jersey Stadium: Dwyane Wade und Gabrielle Union vor dem Finale Spanien gegen Argentinien

Getty Images Tom Brady beim WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien im New York New Jersey Stadium

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Getty Images König Felipe feiert mit Lamine Yamal, Prinzessin Leonor, Prinzessin Sofía und Königin Letizia Spaniens WM-Triumph 2026

Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon auf dem Fifa Gold Carpet vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

Getty Images Auftritt von Justin Bieber bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford