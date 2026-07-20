WM 2026: Zahlreiche Promis sahen WM-Finale live im Stadion

Tom Cruise (64) begnügte sich nicht mit einer Rolle als Zuschauer. Der Hollywoodstar hielt während der Abschlusszeremonie vor dem Anpfiff eine Rede auf dem Rasen und bekam damit einen ganz besonderen Auftritt. Auch musikalisch wurde den Fans einiges geboten: Justin Bieber (32) stand während der Halbzeitshow auf der Bühne. Gemeinsam mit weiteren Musikgrößen sorgte er dafür, dass das WM-Finale nicht nur sportlich, sondern auch als großes Unterhaltungsspektakel in Erinnerung blieb.
Auch das spanische Königshaus fieberte im Stadion mit.König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) verfolgten das Endspiel gemeinsam und jubelten über den Erfolg ihrer Nationalmannschaft. Damit bekam das Großereignis neben Hollywood-Glamour auch royalen Glanz. Internationale Stars, berühmte Paare und hochrangige Gäste machten das WM-Finale so auch abseits des Rasens zu einem echten Promi-Event. Kaum ein anderer Termin dürfte an diesem Abend mehr bekannte Gesichter an einem Ort versammelt haben.
Konntet ihr bei dem Starauflauf überhaupt beim Spiel bleiben – oder hat euch die Promi-Tribüne abgelenkt?