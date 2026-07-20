"Eine meiner wichtigsten Personen": Samira Cilingir trauert

Realitystar Samira Cilingir (29) hat sich mit einer emotionalen Botschaft an ihre Follower gewandt und dabei einen schmerzhaften Verlust offenbart. Die Gewinnerin von Prominent getrennt teilte auf Instagram mit, dass sie im April eine ihr nahestehende Person verloren hat. Bis jetzt hatte sie darüber geschwiegen – doch am vergangenen Wochenende holte sie die Trauer ein. "Ich habe im April - ich habe es euch gar nicht erzählt - eine meiner wichtigsten Personen verloren. Und es holt mich einfach heute ein", sagte sie mit tränenerstickter Stimme in ihrer Story.

Auslöser für den emotionalen Ausbruch war ein Sonnenuntergang, der die Gefühle in ihr wieder hochsteigen ließ. Besonders schwer wog für Samira, dass ihre Kinder in diesem Moment auf dem Rücksitz des Autos saßen und sie ihre Tränen verbergen wollte. "Dann denkst du dir: Nein, deine Kinder sind hinten im Auto. Du bist so in Tränen, du musst stark sein. Zeig denen das nicht", schilderte die zweifache Mutter. Ihren Fans gegenüber machte sie dagegen kein Geheimnis aus ihrem Seelenzustand und betonte: "Wenn es mir schlecht geht, werde ich es hier auch zeigen." Den Rest des Tages verbrachte sie mit Netflix und Chips – und meldete sich am darauffolgenden Tag bereits wieder in deutlich besserer Stimmung zurück.

Dass Samira offen mit ihren Followern umgeht, ist für sie kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. "Ich werde auch bei Instagram hier immer wieder nur die Realität zeigen. Ich werde nicht zeigen, wie perfekt aufgeräumt es ist, wie perfekt mein Leben ist", erklärte sie. Dabei ließ sie am betreffenden Samstag auch keinen Zweifel daran, wie sehr der Tag an ihr zehrte: Sie verließ vorzeitig eine Neueröffnung und gab zu, dass sie gereizt und innerlich aufgewühlt war. Wer die verstorbene Person war, behielt Samira für sich – ihr Name und die genauen Umstände des Verlusts blieben in ihren Storys unerwähnt.

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Mai 2026

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