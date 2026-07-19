Ashley Johnson entging als Kind nur knapp der Entführung

Ashley Johnson (42) hat im Podcast "Weird Kids" eine erschreckende Geschichte aus ihrer Kindheit geteilt. Die Schauspielerin, die vielen Fans als Stimme von Ellie aus den "The Last of Us"-Videospielen bekannt ist, berichtete, dass sie als junges Mädchen beinahe von einem Fan entführt worden wäre. Das Ganze ereignete sich, als sie noch in der Anfangszeit ihrer Rolle als Chrissy Seaver in der ABC-Sitcom "Growing Pains" war – einem Job, den sie zu Beginn ihrer Karriere in Hollywood übernahm.

Wie Ashley im Podcast schilderte, lief sie nach einer Live-Aufzeichnung gemeinsam mit ihrer Mutter an den wartenden Zuschauern vorbei, die damals nur wenige Meter von den Darstellern entfernt standen – moderne Sicherheitsvorkehrungen wie heute gab es damals kaum. "Ich laufe gerade mit meiner Mutter, und dann springt plötzlich ein Mann aus der Reihe, packt mich und rennt los", erinnerte sie sich. Die Sicherheitsleute konnten den Mann nach kurzer Zeit überwältigen. Er war bewaffnet und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen, wie Just Jared berichtet. Bereits vorab hatte es eine Drohung gegeben, dass jemand mit einer Waffe zum Set kommen und Mitglieder des Casts erschießen wolle. "Er war so stark. Er war high auf irgendwas – kein Meth, aber irgendetwas", sagte Ashley. Sie selbst beschrieb sich damals als sehr höfliches Kind, das mitten im Chaos versuchte, die Situation irgendwie einzuordnen: "Ich sagte nur: 'Wer sind Sie, mein Herr? Wie heißen Sie? Es war sehr schön, Sie kennenzulernen.'" Nach dem Vorfall hätten alle gefragt, ob es ihr gut gehe, und ihre einzige Sorge sei gewesen, ob sie nun Ärger bekomme.

Ashley begann ihre Karriere als Kinderdarstellerin und war von 1990 bis 1992 in "Growing Pains" zu sehen, bevor sie weitere Rollen in Film und Fernsehen übernahm. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Sprechrolle als Ellie in der Videospielreihe "The Last of Us" bekannt, eine Figur, die sie auch in der gleichnamigen HBO-Serie verkörpert. Heute ist sie zudem als Teil des Tabletop-Rollenspiel-Projekts Critical Role bekannt.

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Getty Images Ashley Johnson 2025

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Getty Images Ashley Johnson bei der New York Comic Con

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Getty Images Ashley Johnson bei der Premiere von "The Mighty Nein" in Los Angeles