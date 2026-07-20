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Sofia Vergara
Sofia Vergara glänzt beim WM-Finale mit Douglas Chabbott

Sofia Vergara glänzt beim WM-Finale mit Douglas Chabbott

- Anna Pejsek
Lesezeit: 1 min
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Das WM-Finale in New Jersey hatte nicht nur auf dem Rasen seinen ganz eigenen Star: Sofia Vergara (54) sorgte auf den Tribünen für Aufsehen. Die kolumbianische Schauspielerin erschien gemeinsam mit ihrem Freund Douglas Chabbott beim Endspiel und zog dabei alle Blicke auf sich. In einem glamourösen Outfit strahlte Sofia für Fotos, die sie auf Instagram postete, und bewies einmal mehr, dass sie auch abseits des roten Teppichs eine echte Erscheinung ist.

Für Sofia war das WM-Finale damit ein weiteres gesellschaftliches Highlight in einem ohnehin schon ereignisreichen Sommer. Erst kürzlich hatte die Schauspielerin Bikinifotos aus Italien geteilt – Aufnahmen, die im Rahmen einer Geburtstagsreise an die Küste entstanden waren. Sofia, die am 10. Juli ihren 54. Geburtstag feierte, ließ sich die Feierlichkeiten in der Sonne also offensichtlich so richtig gut gehen.

Sofia Vergara ist vor allem durch ihre Rolle als Gloria Delgado-Pritchett in der Erfolgsserie Modern Family weltbekannt geworden. Die Serie lief von 2009 bis 2020 und machte sie zu einer der bekanntesten lateinamerikanischen Schauspielerinnen Hollywoods. Privat ist die gebürtige Kolumbianerin Mutter eines Sohnes und war zuletzt mit Schauspieler Joe Manganiello (49) verheiratet, von dem sie sich 2023 nach sieben Jahren Ehe getrennt hat.

Sofia Vergara und Douglas Chabbott beim WM-Endspiel
Instagram / sofiavergara
Sofia Vergara und Douglas Chabbott beim WM-Endspiel
Sofia Vergara und Douglas Chabbott beim WM-Endspiel
Instagram / sofiavergara
Sofia Vergara und Douglas Chabbott beim WM-Endspiel
Sofía Vergara, Schauspielerin
IMAGO / ZUMA Press Wire
Sofía Vergara, Schauspielerin
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