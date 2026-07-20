Drei Botschaften: Das bedeutet Königin Letizias WM-Kleid

Königin Letizia von Spanien (53) hat beim WM-Finale in New Jersey für Gesprächsstoff gesorgt – und das nicht nur wegen des historischen Triumphs der spanischen Nationalmannschaft. Die Königin reiste gemeinsam mit König Felipe (58) und den beiden Töchtern Leonor (20) und Sofia (19) in die USA, um das Endspiel live zu verfolgen. Spanien holte dabei seinen zweiten WM-Titel – ein Moment, der die gesamte königliche Familie im Jubel vereinte. Letizia erschien für das Spiel in einem roten Midi-Kleid und sorgte damit für einen Auftritt, der weit mehr als eine modische Entscheidung zu sein scheint.

Der auffällige rote Dress stammt von der spanischen Marke Adolfo Domínguez und ist der Royal-Fashionwelt schon bekannt: Letizia hatte das elegante Modell mit rundem Ausschnitt, kurzen ausgestellten Ärmeln, betonter Taille und fließender A-Linien-Rockpartie bereits bei früheren offiziellen Terminen getragen, zuletzt bei einer Preisverleihung im Mai. Für das WM-Finale griff sie bewusst erneut zu dem Design – ein klarer Verweis auf die Farbe der "La Roja" und damit ein modisches Bekenntnis zur Nationalelf, ohne das Protokoll im VIP-Bereich mit einem Trikot zu sprengen. Gleichzeitig rückte die Königin mit der Entscheidung eine etablierte spanische Modemarke ins internationale Rampenlicht, denn das Finale verfolgten Millionen Zuschauer weltweit am Bildschirm. Laut Berichten wird Letizia in den kommenden Tagen außerdem die Firmenzentrale von Adolfo Domínguez in Galicien anlässlich des 50-jährigen Bestehens besuchen, sodass der Auftritt im Stadion wie ein modischer Vorgriff auf diesen Termin wirkte.

Dass Letizia mit Kleidung Botschaften sendet, ist bei royalen Auftritten schon länger zu beobachten. Die spanische Königin setzt immer wieder auf Looks, die als Hinweis auf nationale Mode, diplomatische Gesten oder persönliche Bezüge verstanden werden. Letizia ist nicht nur für elegante Auftritte bekannt, sondern zeigt sich bei wichtigen Anlässen häufig eng abgestimmt mit ihrer Familie. Auch beim WM-Finale wirkte der gemeinsame Farbcode wie ein geschlossenes Signal der Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Imago Königin Letizia feiert mit Spaniens Team und dem WM-Pokal nach dem Finalsieg 2026 in East Rutherford

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Sofia, Königin Letizia und Prinzessin Leonor beim WM-Finale 2026 Spanien gegen Argentinien in East Rutherford

Anzeige Anzeige

Imago Königin Letizia beim WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien im MetLife Stadium, New Jersey