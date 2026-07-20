Shania Twain durfte nach dem Tod der Eltern nicht trauern

Shania Twain (60) hat in einem emotionalen Interview offen über eines der schlimmsten Kapitel ihres Lebens gesprochen: den Tod ihrer Eltern. Sharon und Jerry kamen 1987 bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben, als die Sängerin gerade einmal 22 Jahre alt war. Im BBC-Radio-4-Podcast "Desert Island Discs" schilderte Shania gegenüber Moderatorin Lauren Laverne, wie sie die schreckliche Nachricht erhielt: "Meine Schwester rief mich an, und ich konnte meinen kleinen Bruder im Hintergrund bitterlich weinen hören." Nach dem Tod ihrer Eltern übernahm sie die Hauptverantwortung für ihre drei jüngeren Geschwister – und das, obwohl sie zuvor in Toronto gelebt und Computerprogrammierung studiert hatte.

In dem Gespräch mit Moderatorin Lauren Laverne erzählt Shania, dass die Kinder nach dem Unfall auf keinen Fall getrennt werden sollten. Die Musikerin übernahm deshalb die Rolle als Hauptbezugsperson ihrer drei jüngeren Geschwister und wurde zusätzlich für die geschäftlichen Angelegenheiten ihrer verstorbenen Eltern zuständig. Sie verließ Toronto, kehrte ins Elternhaus zurück, organisierte eine zweite Hypothek auf das Haus, kümmerte sich um den Verkauf von Geräten aus dem elterlichen Betrieb und saß regelmäßig bei Anwälten, weil sowohl Mitfahrende aus dem Auto als auch der Lastwagenfahrer klagten. "Ich war nicht in der Lage zu trauern, weil ich in diesen Zustand von Vormundschaft und Testamentsvollstreckung geworfen wurde, außerdem hatte ich keinen Job", erklärt Shania in der Radioshow. Um ihre Familie finanziell abzusichern, nahm sie später eine Stelle in einem Ferienresort mit Golfplatz an, zog mit ihren Geschwistern dorthin und nutzte die Gigs vor Ort, um als Sängerin aufzutreten und ein festes Einkommen zu sichern.

Bei "Desert Island Discs" blickt Shania auch auf ihre schwere Kindheit zurück. Sie berichtet von der gewaltvollen Beziehung ihrer Mutter zu ihrem Stiefvater Jerry und dem Gefühl, ständig auf der Hut sein zu müssen, um ihre Mutter zu schützen: "Es war schlimm. Er würgte sie oft und tat Dinge, die schlimm hätten ausgehen können", erinnert sich die Sängerin. Später fand sie in Robert John "Mutt" Lange zunächst Liebe und familiären Rückhalt; 1993 heirateten die beiden, 2001 kam ihr Sohn Eja zur Welt. Nach dem Zerbrechen dieser Ehe, ausgelöst durch eine Affäre ihres damaligen Mannes mit ihrer Freundin Marie-Anne Thiebaud, wuchs Shania mit Frederic Thiebaud zusammen, dem früheren Ehemann von Marie-Anne. 2011 heiratete das neue Paar. Heute steht die Musikerin wieder auf der Bühne, tourt mit neuer Musik, unterstützte zuletzt Harry Styles (32) bei dessen Shows in London, weswegen sie sogar Taylor Swifts Hochzeit verpasste. Unlängst kehrte Shania für ein intimes Konzert in die legendären Horseshoe Tavern in Ontario zurück – dorthin, wo sie einst gelernt hatte, ihr Publikum mit ihrer Stimme zu fesseln.

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Shania Twain in Los Angeles, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Shania Twain im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den Brit Awards 2023: Harry Styles mit Shania Twain auf der Bühne