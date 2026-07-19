Vor 60 Jahren: So süß begann Mariele Millowitschs Karriere

Ein verschmitztes Lächeln, riesige Kulleraugen und ein frecher Kurzhaarschnitt: Wer sich heute alte Aufnahmen von Mariele Millowitsch (70) als kleines Mädchen ansieht, erkennt die beliebte Schauspielerin sofort wieder. Ganze sechs Jahrzehnte ist es her, dass sie zum allerersten Mal im Scheinwerferlicht stand. Während sie aktuell für ihren 40. Fall der beliebten ZDF-Krimireihe "Marie Brand" vor der Kamera steht, zeigt der Blick zurück: Marieles unverwechselbarer Charme und das herzliche Lachen waren schon damals ihr absolutes Markenzeichen.

Die Schauspielerei wurde ihr als Tochter der Kölner Legende Willy Millowitsch praktisch in die Wiege gelegt. Bereits 1965 feierte Mariele mit gerade einmal zehn Jahren ihr Debüt auf der Bühne des berühmten Millowitsch-Theaters. Mit dem Stück "Drei kölsche Jungen" spielte sich das aufgeweckte Kind im Handumdrehen in die Herzen der Zuschauer. Es folgten erste Fernsehrollen und sogar ein früher Auftritt im "Tatort". Doch trotz des frühen Erfolgs entschied sich Mariele in den 80er-Jahren für eine Pause vom Drehen, um Veterinärmedizin zu studieren. Sie zog das Studium konsequent durch und promovierte 1991 sogar erfolgreich als Tierärztin, bevor der Ruf der Kamera schließlich doch wieder lauter war als die Praxis.

Ihre endgültige Entscheidung für die Schauspielerei belohnte das Publikum prompt mit absoluter Treue. Mit ihren Erfolgen Mitte der 1990er-Jahre war Mariele aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken und prägte mit ihren Rollen das Abendprogramm: zuerst als Marie Malek in der ZDF-Serie "girl friends – Freundschaft mit Herz", dann als schlagfertige Krankenschwester in der preisgekrönten RTL-Sitcom "Nikola" an der Seite von Walter Sittler. Seit 2008 ermittelt sie nun als Hauptkommissarin Marie Brand im ZDF. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann, 51) bildet Mariele ein absolutes Kult-Duo, das im neuen Jubiläumsfall "Marie Brand und der letzte Auftritt" im Milieu einer Modeschule ermittelt.

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Imago Willy Millowitsch mit Tochter Mariele in Köln, 1966

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Imago Willy Millowitsch und Mariele Millowitsch mit ihrem Hund, Köln, 9. Januar 1977

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Getty Images Mariele Millowitsch im Oktober 2017

In welcher Rolle hat euch Mariele besser gefallen? Team Nikola – ihr Zusammenspiel mit Walter Sittler war legendär! Team Marie Brand – ich liebe sie als smarte Kommissarin. Ergebnis anzeigen