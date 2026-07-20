Das inspirierte "Love Is Blind"-Alina & Ilias zu Dating-App

Alina Rothbauer und Ilias Pappas haben sich bei der Kuppelshow Love Is Blind: Germany kennengelernt, blind verlobt und sogar innerhalb der Sendung geheiratet. Ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte begeistert viele Fans – und genau diese Begeisterung hat die beiden jetzt zu einer ganz eigenen Geschäftsidee inspiriert. Gemeinsam haben sie die Dating-App Lovinn gegründet, die auf dem Prinzip des Blind Datings basiert. Gegenüber Promiflash verriet Alina im Interview bei Hej Mates, wie es dazu kam: "Wir haben unglaublich viele Nachrichten bekommen, wie toll die Leute das finden, wie wir uns kennengelernt haben. Aber ich glaube, die allerwenigsten hätten Lust, das vor Millionen Leuten zu machen. Und da haben wir uns gedacht: Okay, bei uns hat es ja wunderbar funktioniert. Dann klappt das bestimmt auch für ganz viele andere."

Das Konzept der App setzt bewusst auf Innerlichkeit statt auf Äußerlichkeiten: Nutzer können mithilfe von Reglern ihre Interessen und Werte abgleichen, um herauszufinden, wie gut sie zu einem potenziellen Match passen. "Man lernt sich erst mal über die inneren Werte kennen", erklärte Alina. Der Erfolg gibt dem Paar recht: Bereits über 10.000 Menschen nutzen die App, und es wurden schon mehrere hunderttausend Nachrichten darüber verschickt. Besonders freuen die beiden sich, wenn Nutzer die App löschen – weil sie ihr Match bereits gefunden haben. Eine Userin aus Berlin habe über Lovinn sogar ihre große Liebe entdeckt, die nur fünf Minuten von ihr entfernt wohnte. "Ich meine, Großstadt – und sich nie davor gesehen und dann über die App kennengelernt", so Ilias dazu.

Vor sieben Monaten sprachen Alina und Ilias auch ganz offen über ihre Familienpläne. "Natürlich haben wir schon über ein Baby gesprochen und wir sind auf jeden Fall bereit. Es könnte jederzeit passieren", sagte Alina damals zu RTL. Gleichzeitig machten die beiden klar: Einen festen Zeitplan gebe es nicht. Sie konnten sich aber vorstellen, dass es etwa ein Jahr später ernst werden könnte. Privat war es in der Zeit offenbar nicht immer leicht. Alina erzählte damals auch von gesundheitlichen Problemen und davon, wie emotional anstrengend Dreharbeiten und Ausstrahlung für sie gewesen seien. Umso wichtiger sei für ihre Beziehung "radikale Ehrlichkeit". "Wir sagen uns immer, was wir gerade fühlen", erklärte Ilias.

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Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar

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Getty Images Alina Rothbauer und Ilias Pappas im Februar 2025

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Getty Images Alina Rothbauer und Ilias Pappas beim "Stranger Things" Staffel-5-Event in Hangar 7, Flughafen Tempelhof, Berlin