Nach Funkstille: Simon Unge meldet sich plötzlich zurück

Nach zwei Jahren Funkstille hat sich Simon Unge – bürgerlich Simon Wiefels – wieder öffentlich zu Wort gemeldet. Auslöser für das Lebenszeichen des Youtubers in den sozialen Medien war ein Foto, das auf der Plattform X kursierte und ihn in einer Wiener U-Bahn zeigen soll. Viele Nutzer spekulierten daraufhin, dass der einstige Internetstar mittlerweile in Wien lebe. Fast 500.000 Aufrufe sammelte das Bild auf dem Account von Muric. In mehreren Instagram-Storys, die wohl aber auf Madeira entstanden sind, nahm Simon, der 2021 gemeinsam mit Kollegen seine eigene Kondommarke gelauncht hat, nun selbst Stellung zu den Gerüchten und betonte: "Nichts von den Dingen war auch nur so ansatzweise richtig."

Das Foto sei keineswegs aktuell, sondern bereits rund zwei Jahre alt, erklärte der Youtuber. Seine Freundin habe damals in Wien einen Master in Psychologie gemacht, weshalb er die österreichische Hauptstadt öfter besucht habe. Das letzte Mal sei er aber bereits vor einem Jahr dort gewesen. Simon selbst ist auf X nicht aktiv – ein Freund habe ihm das Bild schließlich gezeigt. In den Storys ist der Socialmediastar übrigens nicht zu sehen, sondern filmt stattdessen seine Umgebung am Strand. Dass er körperlich verändert wirkt, zeigt er durch ein Selfie aus dem Juni 2025: Darauf ist er sichtlich schlanker und mit neuer Frisur zu sehen. Ein Comeback plant er trotzdem nicht: "Ich hab' jetzt nicht vor, ein Comeback zu machen, und habe aktuell auch kein Interesse an YouTube-Videos und Livestreams und solchen Sachen." Mit seinem Leben sei er "sehr zufrieden, so wie es ist".

Während Fans das Lebenszeichen begrüßten, meldete sich auch eine kritische Stimme zu Wort. Seine Ex-Partnerin Sabine schrieb auf X: "Anscheinend wurden doch nicht genug Details geteilt. Warum verehrt ihr einen Täter?" In seiner Instagram-Story äußerte sich Simon zu den Vorwürfen gegen ihn nicht. 2024 hatte sich der Youtuber nach schweren Anschuldigungen zurückgezogen. Darunter waren Vorwürfe wegen Psychoterror, häuslicher Gewalt und Tierquälerei – unter anderem von seinem Influencer-Kollegen iBlali (34), bürgerlich Viktor Roth. Simon räumte damals verbales Fehlverhalten ein, wies die übrigen Anschuldigungen aber zurück. Im Laufe der Zeit meldeten sich weitere Frauen aus seinem Umfeld zu Wort, darunter auch eine Frau namens Marie, die Vorwürfe wie Gaslighting und Fremdgehen erhob.

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Instagram / unge Simon Unge, ehemalige deutscher YouTuber

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Instagram / unge Simon Unge im Oktober 2021

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Instagram / iblali iBlali, deutscher YouTuber