Spanien vs. Argentinien: Dieses Land erspielt sich WM-Sieg

Spanien ist Fußball-Weltmeister 2026! Im Finale im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, besiegte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente den amtierenden Weltmeister Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Ferran Torres in der 106. Minute: Pedro Porro flankte von rechts auf Nico Williams, der den Ball stark auf Torres zurücklegte. Es ist nach 2010 der zweite WM-Titel für Spanien.

Das Finale war über weite Strecken einseitig. Spanien dominierte das Spiel nach Belieben, kam aber lange nicht zum Tor, weil Argentiniens Torwart Emiliano Martinez einen Glanzauftritt nach dem anderen hinlegte. Auf der anderen Seite blieb Argentinien offensiv nahezu komplett harmlos. Lionel Messi (39) wirkte über weite Strecken teilnahmslos. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sah Enzo Fernandez nach einem Foul noch die Gelb-Rote Karte, sodass Argentinien die gesamte Verlängerung in Unterzahl bestritt. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni zog nach dem Spiel ein ehrliches Fazit: Spanien war heute überlegen.

Abseits des Kickens beeindruckte das Finale zudem mit der Halbzeitshow, doch nicht alle Zuschauer behielten diese positiv in Erinnerung. "So eine Inszenierung wie vor dem Finale steht für das komplette Gegenteil, was Fußball ausmacht. Leidenschaft, Einsatz, Gleichheit und sich dreckig machen. Die FIFA macht den Fußball kaputt", kritisierte ein User auf X. Viele weitere Nutzer schlossen sich an. Die aufwendige Halbzeitshow mit Weltstars wie Madonna (67), Justin Bieber (32) und Shakira (49) zog das Publikum in seinen Bann. Das Spiel selbst verfolgten unter anderem US-Präsident Donald Trump (80) und FIFA-Präsident Gianni Infantino gemeinsam auf der Tribüne.

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Imago Rodri im Duell mit Lionel Messi im WM-Finale Spanien gegen Argentinien in East Rutherford

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Imago Spanische Nationalmannschaft, Juli 2026

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Getty Images Justin Bieber, Topps Final Halftime Show in East Rutherford, WM 2026