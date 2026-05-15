NFL-Star Josh Mauro: Tragische Todesursache enthüllt

Die Todesursache von Ex-NFL-Profi Josh Mauro ist geklärt. Der frühere Defensive End, der vor allem durch seine Zeit bei den Arizona Cardinals bekannt wurde, starb an einer Überdosis. Das bestätigte der Gerichtsmediziner von Maricopa County jetzt in einem offiziellen Bericht, der TMZ vorliegt. Demnach handelte es sich um eine akute Mischvergiftung aus Fentanyl, Kokain und Alkohol, die Todesart wird als Unfall geführt. Josh war im vergangenen Monat im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Zuvor hatte sein Vater Greg die traurige Nachricht in einem bewegenden Beitrag auf Social Media verbreitet.

In seinem Facebook-Post beschrieb Greg seinen Sohn als wunderbaren Menschen, dessen Verlust Familie und Freunde tief treffe. Er bat die Community darum, für sie zu beten und sprach davon, dass Josh nun geheilt sei und in der Gegenwart des Herrn lebe: "Mit vielen Tränen und gebrochenen Herzen, doch getragen von der Gewissheit, dass unser kostbarer Josh nun geheilt und erneuert ist, bitten wir demütig um eure Gebete." Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Beileidsbekundungen ehemaliger Mitspieler und Fans. Auch die Arizona Cardinals zeigten sich tief betroffen und erklärten in einem Statement, man sei "am Boden zerstört" und sende der trauernden Familie das tiefste Mitgefühl.

Josh hatte sich seinen Platz in der Profiliga mühsam erarbeitet. Nach seiner College-Zeit an der Stanford University war der Defensive End 2014 zunächst nicht gedraftet worden, kämpfte sich aber dennoch in den Kader der Cardinals. In den folgenden acht Jahren stand er außerdem für die New York Giants, die Oakland Raiders und die Jacksonville Jaguars auf dem Feld und kam insgesamt in 80 NFL-Partien zum Einsatz.

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Getty Images Josh Mauro im Cardinals-Trikot während des Spiels gegen die New York Jets in Glendale, Arizona, am 17. Oktober 2016

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Getty Images Josh Mauro trifft zum Training Camp der Arizona Cardinals im University of Phoenix Stadium ein, 1. August 2015

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Getty Images Josh Mauro nach dem 17:14-Sieg der Arizona Cardinals gegen die Kansas City Chiefs in Glendale, 7. Dezember 2014