Eliza & Cedric Beidinger verraten erste Details zur Trauung

Eliza Klenner und Cedric Beidinger (32) haben sich offiziell das Jawort gegeben und verraten nun erste Details zu ihrem großen Tag. Im Promiflash-Interview sprechen die Influencerin und der Realitystar darüber, wie die Trauung für sie verlaufen ist und wie sie diesen besonderen Moment erlebt haben. Die Hochzeit sei nach einer langen und intensiven Planungszeit genauso geworden, wie sie es sich gewünscht hätten. Eliza schwärmte im Gespräch: "Unsere Hochzeit war für uns ein rundum gelungener und unvergesslicher Tag." Außerdem betonte sie, dass alles reibungslos abgelaufen sei und die beiden ihren Anlass ganz nach ihren Vorstellungen genießen konnten.

Mit der Eheschließung hat sich für Eliza noch etwas ganz Persönliches verändert: Die Social-Media-Bekanntheit trägt jetzt den Nachnamen ihres Mannes und heißt nun Eliza Beidinger. Auch darüber sprach sie offen mit Promiflash. Das neue Gefühl sei für sie noch ungewohnt, gleichzeitig aber auch sehr besonders. "Es ist natürlich ungewohnt, aber ich bin sehr dankbar, jetzt eine Frau Beidinger zu sein", erklärte Eliza. Ganz praktisch bringt die Namensänderung aber auch einiges an Aufwand mit sich. Wie sie weiter erzählte, müssten nun noch Personalausweis, Reisepass, Bankkarten und weitere Dokumente angepasst werden.

Schon vor der Trauung hatten Eliza und Cedric kleine Hinweise gegeben. In einem romantischen Schwarz-Weiß-Video auf Instagram zeigten sie sich mit Ringen und hellen Outfits. Dazu schrieb Eliza schlicht: "Wir haben es getan." Auch die Fans ließen nicht lange auf sich warten und schickten dem frisch vermählten Paar reihenweise Glückwünsche. In ihrer Story gab Eliza außerdem weitere Einblicke in den großen Tag. Besonders rührend war eine Aufnahme vom Hochzeitstanz, bei dem die beiden sich verliebt in die Augen schauten, während die Gäste in Weiß und Beige zusahen. Gefeiert wurde in einer alten Schlossfabrik, die mit weißen und goldenen Deko-Elementen geschmückt war.

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Instagram / cedricbeidinger Eliza und Cedric Beidinger bei ihrem Hochzeitstanz, Juli 2026

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Tochter Leni Lotta beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen, Mai 2026