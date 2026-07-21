Betrogen worden? Chris Olsen bricht Schweigen zur Trennung

Social-Media-Star Chris Olsen (28) meldet sich mit einem neuen Video auf der Plattform TikTok zu Wort und gibt weitere Details zu seiner Trennung von Ex-Freund Harrison Dockerty preis. Wie Chris jetzt erklärt, dauerte die Beziehung vom 7. Oktober bis zum 25. Mai – also knapp acht Monate. An diesem letzten Tag habe Harrison Schluss gemacht und dabei zugegeben, ihn betrogen zu haben. Doch damit nicht genug: Bei einem Konzert von Olivia Dean habe der Influencer, der bereits in seiner Vergangenheit Opfer von Untreue wurde, laut eigener Aussage noch weit mehr erfahren, als er bis dahin wusste.

In dem Video stellt Chris klar, worum es ihm bei seinen öffentlichen Aussagen geht: "Ich versuche nicht, öffentlich jemanden an den Pranger zu stellen. Ich möchte eine Erfahrung teilen, von der ich weiß, dass viele Menschen sie gemacht haben und sich darin wiederfinden können." Heute blickt er mit gemischten Gefühlen auf diese Zeit: "Ich wurde schon ein paarmal betrogen und gerade am Anfang jedes Mal habe ich mich selbst in Frage gestellt und mich gefragt, was ich falsch mache." Inzwischen habe er einen Weg gefunden, damit umzugehen: Er wolle keinen Hass schüren und habe erkannt, dass er die Antwort auf keine dieser Fragen brauche. "Ich muss nur wissen, wie ich mich fühle. Und wie auch immer ich mich fühle, das ist berechtigt." Auch an seine Follower richtet er eine klare Botschaft: "Respekt zu wollen in einer Beziehung ist das Mindeste und das, was du und ich verdienen."

Bereits kurz nach der Trennung hatte Chris auf Instagram öffentlich gemacht, dass er betrogen wurde – beide folgten sich daraufhin nicht mehr auf der Plattform. Harrison hatte die Trennung seinerseits in einem Statement gegenüber dem Magazin People bestätigt. Für Chris ist es nicht das erste Mal, dass eine Beziehung öffentlich ein unschönes Ende nimmt. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich ein früherer Ex-Freund namens Patrick Johnson öffentlich über ihn geäußert. Daraufhin reagierte Chris, der sich 2020 während der COVID-19-Pandemie online einen Namen machte, ebenfalls emotional in einem Video auf TikTok.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrisolsen Chris Olsen und Harrison Dockerty

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Dean, Sängerin, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Olsen, TikTok-Star