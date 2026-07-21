Lippenleser enthüllt: Darüber sprachen Kate und Meghan 2018

Aktuell wird ein neues Licht auf einen gemeinsamen Auftritt von Prinzessin Kate (44) und Herzogin Meghan (44) beim Wimbledon-Turnier im Sommer 2018 geworfen: Damals präsentierten sich die beiden Frauen Seite an Seite, lächelten miteinander und wirkten dabei fast wie alte Freundinnen. Doch worüber sprachen sie eigentlich? Laut eines Lippenlesers, der die Szene für The Sun analysierte, unterhielten sich Kate und Meghan ganz offenbar über das Thema Schlaf – ein erstaunlich alltägliches Gespräch für einen so öffentlichkeitswirksamen Auftritt.

Das scheinbar vertraute Miteinander der beiden Royals damals wirkt im Nachhinein bemerkenswert – denn nur wenige Jahre später sollte Meghan diesen gemeinsamen Auftritt in einem völlig anderen Licht darstellen. In ihren Berichten über das britische Königshaus zeichnete sie ein deutlich kühleres Bild vom Verhältnis zu ihrer Schwägerin. Ob hinter dem freundlichen Plaudern im All England Club damals also tatsächlich echte Vertrautheit steckte oder doch eher royale Konvention, bleibt offen.

Derzeit steht das Verhältnis zwischen Meghan und der britischen Königsfamilie ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit. Die Herzogin hielt sich gerade erst mit Ehemann Prinz Harry (41) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Großbritannien auf. Neben einer familiären Annäherung zwischen Harry und König Charles III. (77) könnte der Besuch laut Experten auch für Meghans eigene Geschäfte von Bedeutung gewesen sein – schließlich läuft ihre Marke "As Ever", unter der unter anderem Tee und Marmelade verkauft werden, parallel zu einer Netflix-Serie.

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Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Wimbledon

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Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan Juli 2018

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Collage: Getty Images Collage: Prinzessin Kate und Herzogin Meghan