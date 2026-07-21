Anna Netrebko meldet sich mit Comeback-Termin zurück

Gute Nachrichten für die Fans von Anna Netrebko (54): Die weltberühmte Sopranistin hat sich jetzt nach ihrer erzwungenen Auszeit mit einem Video auf Instagram zu Wort gemeldet – und gleichzeitig ihr Comeback angekündigt. Am 30. August wird sie in der Arena di Verona in der Oper "Aida" wieder auf der Bühne stehen. Zuvor hatte die 54-Jährige Anfang Juli bekanntgegeben, alle bevorstehenden Auftritte wegen körperlicher und stimmlicher Erschöpfung absagen zu müssen.

In ihrem Instagram-Video gibt die bekannte Operndiva außerdem Entwarnung und beruhigt ihre Fans: "Ich bin nicht verschwunden, ich nehme mir nur eine Auszeit", so Anna. Nach einer besonders harten Saison habe sie so intensiv gearbeitet, dass sie nun ihre Batterien wieder aufladen und neue Energie tanken müsse. Sie wolle gestärkt und "auch ein bisschen glücklicher" zurückkehren. Mittlerweile fühle sie sich bereits deutlich besser und genieße ihren Urlaub.

Der Grund für die Zwangspause war ein körperlicher Erschöpfungsanfall nach einem Liederabend am Teatro Real in Madrid, bei dem auch ihre Stimme komplett versagte. Damals hatte sich die Sopranistin auf Facebook mit einem emotionalen Posting an ihre Fans gewandt und sich aufrichtig bei ihrem Ensemble, ihren Bühnenkollegen und ihrem Publikum entschuldigt. Umso bedeutsamer ist für viele Bewunderer nun der Blick hinter die Kulissen, den Anna mit ihrem Urlaubs-Video gewährt: Sie zeigt, wie sie sich in Ruhe sammelt, auf sich selbst hört und sich Schritt für Schritt wieder bereit für die große Opernbühne macht.

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Imago Anna Netrebko auf der Metropolitan Opera Gala, New York, 2019

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Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago Opernsängerin Anna Netrebko postet sexy Bilder aus Neapel, Oktober 2025.

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Getty Images Anna Netrebko