Mordfall: D4vds Voranhörung startet mit starken DNA-Beweisen

In Los Angeles fällt heute eine wichtige Vorentscheidung im Mordfall rund um Sänger D4vd (21) – das berichtet unter anderem TMZ. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen David Burke heißt, muss sich erstmals in einer mehrtägigen Voranhörung vor Gericht verantworten. Richterin Charlaine F. Olmedo prüft dabei, ob die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft für einen Prozess ausreichen. Im Raum stehen Mord ersten Grades an der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez, kontinuierlicher sexueller Missbrauch eines Kindes unter 14 Jahren sowie die unrechtmäßige Verstümmelung einer Leiche. D4vd sitzt seit April in Haft und bestreitet sämtliche Anschuldigungen und hat auf nicht schuldig plädiert, wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Im Mittelpunkt der Anhörung steht eine lange Liste an Beweismitteln, die die Staatsanwaltschaft bereits in Schriftsätzen zusammengefasst hat. Die Ankläger berufen sich laut Courthouse News Service unter anderem auf DNA-Spuren, Überwachungsvideos, Chatverläufe und Telefonaufzeichnungen, die die Beziehung zwischen D4vd und Celeste dokumentieren sollen. Darin geht es nach Angaben der Ermittler nicht nur um Reisen, die das Mädchen mit dem Musiker unternommen haben soll, sondern auch um Nachrichten zu Sex, Schwangerschaft und der Nutzung von Notfallverhütung. In den Unterlagen ist zudem von Onlinebestellungen wie Schaufel, Kettensägen, einem Leichensack, robusten Taschen und einem aufblasbaren Pool die Rede, die zeitlich nach dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt liegen sollen. Die Staatsanwaltschaft will während der Voranhörung Zeugen aufrufen, die von D4vds Verteidigung befragt werden können, bevor die Richterin entscheidet, ob das Verfahren in einen Hauptprozess mündet.

Die Ermittler zeichnen in ihren Akten das Bild einer länger andauernden, illegalen Beziehung zwischen dem Musiker und der deutlich jüngeren Celeste, die bereits 2022 begonnen haben soll. Demnach soll das Mädchen über Monate viel Zeit in seinem Haus in den Hollywood Hills verbracht und ihn auf Reisen begleitet haben, bevor es zum Bruch kam. Im April dieses Jahres wurde Celeste offiziell als vermisst gemeldet, wenige Monate nachdem die Beziehung laut Anklage formell geendet haben soll. Im Umfeld des Künstlers haben sich frühere Weggefährten wie Influencerin Aysia Collins bereits deutlich von ihm distanziert – ebenso wie andere Bekannte aus seinem Musik- und Social-Media-Kreis. Seit sein Haus durchsucht und seine Tour abgebrochen wurde, ist D4vds Karriere praktisch zum Stillstand gekommen, während sich nun alles auf die dramatischen Enthüllungen im Gerichtssaal konzentriert.

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Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris

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Getty Images Ein Porträt von Celeste Rivas Hernandez bei einer Pressekonferenz von Los Angeles County District Attorney Nathan J. Hochman

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Getty Images D4vd und seine Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anklageverlesung in Los Angeles

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