Verblüffend: Vivian Brady sieht aus wie Mama Gisele Bündchen

Tom Brady (48) hat auf Instagram eine Reihe von Familienfotos geteilt, die ihn und seine drei Kinder während der Fußball-Weltmeisterschaft zeigen. Zu sehen sind sein ältester Sohn John, genannt Jack, sein Sohn Benjamin sowie seine Tochter Vivian (13). Besonders ins Auge fällt dabei die 13-jährige Vivian – denn die Tochter des Ex-NFL-Stars sieht ihrer Mutter, Supermodel Gisele Bündchen (46), zum Verwechseln ähnlich. Auf einem der Bilder ist Vivian zu sehen, wie sie stolz ein Brasilien-Trikot trägt – zu Ehren der Heimat ihrer Mutter. Auf einem anderen Schnappschuss posiert die ganze Gruppe im Stadion in passenden Spanien-Trikots, um das WM-Finale zu erleben.

In seiner Bildunterschrift schwärmte Tom von der gemeinsamen Zeit mit seinen Kindern: "Ich bin so froh, es mit meiner Lieblingsmannschaft geteilt zu haben." Weiter schrieb er: "Das sind die Erinnerungen, über die wir den Rest unseres Lebens sprechen werden, und ich bin froh, dass ich sie mit euch gemacht habe." Neben den Familienfotos tauchten in dem Post auch Rapper Travis Scott (35) sowie Fanatics-CEO Michael Rubin und FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström auf. Der 48-Jährige ließ sich außerdem direkt auf dem Spielfeld ablichten und verfolgte das Turnier mit großer Begeisterung.

Während Tom das WM-Erlebnis mit seinen Kindern in den sozialen Medien festhielt, meldete sich Gisele kurz zuvor ebenfalls auf Instagram – mit Urlaubsfotos aus der Ferne. Das Model verbrachte Zeit in Tahiti, in Französisch-Polynesien, und teilte Eindrücke von dem Ausflug mit ihrem Mann, dem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente (36), und ihrem kleinen Sohn. "Was für ein besonderer Ort!", schrieb sie dazu. Gisele hatte Ende letzten Jahres heimlich geheiratet. Tom und Gisele waren einige Jahre verheiratet, bevor sie 2022 die Trennung bekannt gaben. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Benjamin und Vivian.

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Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Jack, Benjamin und Vivian

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Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Vivian, Jack und Benjamin, Juni 2026

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Instagram / gisele Gisle Bündchen mit ihrem Sohn