Emotionales Gedenken an Shannen Doherty bewegt Fans

Genau zwei Jahre nach dem Tod von Shannen Doherty (†53) hat sich ihre Patentochter Cooper London mit einem emotionalen Post auf Instagram an die verstorbene Schauspielerin erinnert. Die Tochter von Schauspieler Jason London (53) und Schauspielerin Charlie Spradling teilte am 13. Juli ein altes Foto, das sie und Shannen gemeinsam in einem Pool zeigt. Dazu schrieb sie: "Zwei Jahre, seit du diese Erde verlassen hast. Du bist jetzt mehr denn je bei mir. Ich bin so dankbar für das Leben, das du mir gegeben hast." Cooper machte dabei deutlich, dass sie ihre Patentante noch immer sehr präsent fühlt.

In ihrem langen Beitrag erinnerte Cooper an gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer, die die beiden miteinander geteilt haben. So berichtete sie etwa, dass Shannen ihr Tennisstunden bei Star-Spieler Roger Federer (44) ermöglicht hatte, den sie in dem Post auch direkt verlinkte. Außerdem schilderte sie, wie die beiden einmal Perücken aufsetzten und mit Ferngläsern bewaffnet einen Freund bespitzelten. Auch eine Hawaii-Reise ließ Cooper Revue passieren: "Wir hatten unser eigenes kleines Haus und durften an den Vulkanen golfen, und ich fang gar nicht erst mit dem Hinflug an – wir dachten beide: 'Das war's jetzt'", schrieb sie. Mit den Worten "Du hast mich immer im Blick. Ich liebe dich. Bis bald, Krokodil" schloss Cooper ihren Beitrag ab – und fügte hinzu, dass Shannen sie und ihre Freunde täglich heimsuche: "Ich weiß also, dass es dir da oben gut geht."

Shannen Doherty starb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren, umgeben von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie. Ihre langjährige Pressesprecherin Leslie Sloane hatte damals gegenüber People bestätigt, dass die Schauspielerin gestorben sei. Shannen hatte bereits im März 2015 die Diagnose Brustkrebs erhalten und war stets offen mit ihrer Erkrankung umgegangen. Im November 2023 hatte sie gegenüber People in einem emotionalen Interview erklärt: "Ich will nicht sterben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig damit, Dinge zum Besseren zu verändern."

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Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

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https://www.instagram.com/p/DauxjzNx9ar/ Shannen Dohertys Patentochter erinnert sich am zweiten Todestag der verstorbenen Schauspielerin

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Getty Images Shannen Doherty bei den Webby Awards in New York, 2014

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