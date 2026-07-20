Noah Wyle verzichtete für "Emergency Room" auf Oscar-Rollen

Noah Wyle (55) ist aktuell als Arzt in der Erfolgsserie "The Pitt" zu sehen – doch der Schauspieler hat bereits in den 1990er-Jahren als TV-Mediziner Geschichte geschrieben. Mit seiner Rolle als Dr. John Carter in "Emergency Room" wurde er zum Megastar. Für die Rolle stand Noah bis zum Ende der elften Staffel regelmäßig vor der Kamera und wirkte auch in der finalen 15. Staffel noch als Gastdarsteller mit. Dass ihn diese Serie aber auch einige höchst begehrte Filmrollen gekostet hat, verriet der Schauspieler jetzt im Podcast "Still Here Hollywood".

Gleich zwei Angebote für Oscar-prämierte Produktionen musste er damals wegen seiner Verpflichtungen bei "Emergency Room" absagen. Einmal das historische Filmdrama "Good Night, and Good Luck" von ER-Kollege George Clooney (65) aus dem Jahr 2005, das letzten Endes für sechs Oscars nominiert war. Aber auch Steven Spielberg (79) wollte ihn für "Der Soldat James Ryan" besetzen. Der Kriegsfilm, der 1999 mit fünf Oscars ausgezeichnet wurde, versammelte letztlich Stars wie Tom Hanks (70), Matt Damon (55) und Vin Diesel (59) vor der Kamera. Bereut Noah seine Absagen? Nein – er sei sogar "fast froh" darüber, denn die anderen Darsteller hätten die Figuren "einfach perfekt verkörpert".

Inzwischen feiert der Schauspieler mit "The Pitt" ein großes Comeback im Krankenhauskosmos. Für die Serie wurde er 2026 bereits mit einem Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama ausgezeichnet. Außerdem geht die HBO-Produktion mit 25 Nominierungen als einer der großen Favoriten ins aktuelle Emmy-Rennen. Mehr als jede andere Show in diesem Jahr. Für Noah gibt es gleich zwei Nominierungen: Als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie und zusätzlich für die Regie der Episode "12:00 p.m.", wie Deadline berichtete.

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Getty Images Noah Wyle bei den AARP Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 10. Januar 2026

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Noah Wyle, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Julianna Margulies; George Clooney & Eriq La Salle

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Getty Images Patrick Ball, Sepideh Moafi, Gerran Howell, Taylor Dearden, John Wells, Noah Wyle und weitere