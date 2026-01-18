Ärzte-Duell: Noah Wyle stichelt gegen George Clooney

Noah Wyle (54), bekannt aus der Erfolgsserie "Emergency Room", ließ auf dem roten Teppich der Golden Globes 2026 eine ziemlich "freche" Bemerkung über seinen ehemaligen Kollegen George Clooney (64) fallen. Als die Moderatorin Zuri Hall ihn scherzhaft fragte, wer von den beiden der bessere Mediziner sei, zögerte Noah keine Sekunde: "Ich bin der bessere Arzt", verkündete er mit einem breiten Grinsen und wiederholte seine Aussage gleich noch einmal zur Sicherheit. Die Moderatorin konnte nur noch lachen und meinte laut People: "Oh Gott, ich glaube, ich fange hier etwas an, also ziehe ich mich lieber zurück!" Noah, der für seine Hauptrolle in der neuen HBO-Serie "The Pitt" den Golden Globe erhielt, schien sichtlich Spaß an der kleinen Provokation zu haben. Die beiden Schauspieler teilten sich in den frühen Staffeln von "Emergency Room" die Leinwand und prägten eine ganze Generation von Fernsehzuschauern.

Nur einen Tag vor der Preisverleihung hatten sich die beiden Hollywood-Stars bei den AARP Movies for Grownups Awards wiedergetroffen – und dabei ging es deutlich harmonischer zu. Noah schwärmte gegenüber People über die besondere Verbindung zu seinem Kollegen: "Es ist immer wunderbar, ihn zu sehen. Es ist, als würden die Jahre einfach wegfallen, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben." Die beiden überreichten einander ihre Auszeichnungen als bester Schauspieler und bester TV-Schauspieler – ein rührender Moment. Noah erklärte auch, dass die während der "Emergency Room"-Zeit geknüpften Bande so stark und intim seien, dass sie nicht ständig in Kontakt stehen müssten, um trotzdem einen Bezug zum Leben des anderen zu haben. Die gemeinsame Zeit in der Kultserie, die von Michael Crichton stammt und auf NBC lief, hat offensichtlich eine unzerstörbare Grundlage für ihre Freundschaft geschaffen.

Besonders interessant wurde es, als Noah gegenüber Variety über eine mögliche Zusammenarbeit in seiner aktuellen Serie "The Pitt" plauderte. Anscheinend zeigt der Oscar-Preisträger George durchaus Interesse an einem Gastauftritt in der Krankenhausserie, die bereits für eine dritte Staffel verlängert wurde. "Er sagt immer, dass er in der Show mitmachen will", verriet Noah mit einem verschmitzten Lächeln, fügte aber sofort hinzu: "Aber ich glaube nicht, dass er ganz versteht, wie hart wir arbeiten!" Diese Bemerkung dürfte eine Anspielung auf Georges mittlerweile entspanntere Arbeitsweise als Regisseur und Produzent sein. Noah fungiert hingegen bei "The Pitt" nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als ausführender Produzent und Autor. Die Serie, die von R. Scott Gemmill kreiert wurde, hat bereits den Emmy erhalten und gilt als einer der Erfolge des Jahres für HBO.

Getty Images Noah Wyle mit seinem Golden Globe für "The Pitt" bei der 83. Verleihung im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Cast von "E.R.": Noah Wyle, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Julianna Margulies, George Clooney, Gloria Reuben und Eriq La Salle, ca. 1996

Getty Images George Clooney und Noah Wyle bei den Emmy Awards 1996 in Pasadena