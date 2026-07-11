Noah Wyle feiert Emmy-Nominierungen von "The Pitt"

Noah Wyle (55) erlebt am Set von "The Pitt" einen echten Emmy Awards-Moment! Während in Los Angeles gerade eine Drehpause für die dritte Staffel der HBO-Max-Krankenhausserie läuft, platzt Serienschöpfer R. Scott Gemmill mit den frischen Nachrichten ans Team: 25 Nominierungen bei den Emmy Awards 2026 – mehr als jede andere Show in diesem Jahr. Noah, der in dem Medical-Drama Dr. Michael "Robby" Robinavitch spielt und gleichzeitig als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur mitmischt, darf sich selbst gleich doppelt freuen: nominiert als Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie und für die Regie der Episode "12:00 p.m.", wie Deadline berichtet.

Für Noah fühlt sich dieser Erfolg wie ein Dauerpräsent an. "Das ist ein Geschenk, das immer weitergibt. Ich fühle mich sehr demütig und vielfach bestätigt", schwärmt der Schauspieler im Gespräch mit Deadline. Besonders stolz sei er darauf, dass die Emmy-Lobeshymnen quer über Ensemble und Crew verteilt sind – von den Schauspielkategorien über Drehbuch, Schnitt und Casting bis hin zum Make-up. Nur eine Sache sticht Noah hervor: Dass Kamerafrau Jojo Coelho leer ausgegangen ist, findet er bemerkenswert, denn ihre Handschrift präge jede Folge. Während die Dreharbeiten zu Staffel drei bereits laufen, verriet Noah zudem erste Details zur Fortsetzung: Dr. Michael "Robby" Robinavitch soll sich langsam aus seinem Tief herausarbeiten. Außerdem soll diesmal das Wetter eine entscheidende Rolle spielen. Kalte Temperaturen, glatte Straßen, Heizungsunfälle und Brände werden laut Noah zu wichtigen Faktoren der neuen Folgen. Auch Robbys komplizierte Verbindung zu Langdon rückt stärker in den Fokus. Diese Beziehung sei für ihn eine der spannendsten Geschichten der kommenden Staffel.

Schon mit "Emergency Room" wurde Noah zum TV-Lieblingsmediziner. Dass er nun erneut als Serienarzt durchstartet, nimmt er mit Humor – gerade weil seine Mutter als Krankenschwester arbeitete, er selbst aber nie die passenden Noten für einen echten Klinikjob hatte. Auf dem roten Teppich zeigt der Seriendarsteller gerne seine verspielte Seite, etwa wenn er im Spaß betont, dass er der bessere TV-Doktor sei als Kollegen wie George Clooney (65). Hinter den Kulissen von "The Pitt" scheint es sehr verbindlich zuzugehen: Besonders die intensive Zusammenarbeit mit Co-Star Patrick Ball, mit dem er die komplizierte Freundschaft zwischen Robby und Langdon formt, beschreibt Noah als eine der bereicherndsten Beziehungen am Set – getragen von Vertrauen, gegenseitigem Respekt und viel gemeinsamer Zeit zwischen OP-Saal-Kulissen und Drehpausen.

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Getty Images Noah Wyle bei den AARP Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 10. Januar 2026

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Getty Images Patrick Ball, Sepideh Moafi, Gerran Howell, Taylor Dearden, John Wells, Noah Wyle und weitere

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Getty Images George Clooney und Noah Wyle bei den Emmy Awards 1996 in Pasadena

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