"Mini Playback Show": Alexander Klaws lästert über WM-Finale

Das WM-Finale in den USA hat nicht nur auf dem Rasen für Gesprächsstoff gesorgt. Auch das Rahmenprogramm rund um das Spiel hat die Gemüter erhitzt – und zwar auch bei Alexander Klaws (42). Der Sänger und Musicaldarsteller meldete sich auf Instagram zu Wort und machte aus seiner Enttäuschung über die Preshow keinen Hehl. Er fragte seine Follower: "Warum degradiert man ein WM-Finale mit einer Mini Playback Show?" Außer Post Malone (31) kannte er nach eigenen Angaben keinen der Künstler, die bei der Eröffnungszeremonie auftraten.

Sein größter Kritikpunkt war das vermeintliche Playback: "Habt doch wenigstens den Anstand, auf einer solchen Bühne live zu performen in so einem Rampenlicht!", forderte Alexander. Zwar gab er an, grundsätzlich "für Entertainment" zu sein – aber nicht um jeden Preis. Am späten Nachmittag sah sich der Sänger, der kürzlich eine längere Netzpause einlegte, dann zu einer Klarstellung veranlasst, nachdem viele Reaktionen auf seinen Post eingegangen waren. In einer weiteren Instagram-Story erklärte er: "Danke für eure vielen Meinungen zur Preshow des WM-Finales... die meisten haben allerdings nicht geschnallt, dass es nur um die Preshow ging und nicht um die Halftimeshow." Die Halbzeitshow mit Stars wie Madonna (67), BTS, Shakira (49), Burna Boy und Justin Bieber (32) hatte er damit ausdrücklich nicht gemeint – dort hatten mehrere Künstler live performt.

Alexander wurde durch seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Als erster DSDS-Gewinner überhaupt legte er damals den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere, die ihn später auch auf die Musicalbühne führte. Zuletzt war er unter anderem als Winnetou in einem Musical zu sehen. Alexander ist somit selbst seit Jahren auf den größten Showbühnen Deutschlands unterwegs. Gerade weil er die Arbeit hinter Liveproduktionen aus eigener Erfahrung kennt, achtet der Künstler besonders genau darauf, wie viel echte Live-Performance in großen TV- und Sportshows steckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Klaws, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Post Malone in der Halbzeitshow des Spiels der Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Klaws, Schauspieler