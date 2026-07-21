Ganz neuer Look: Tim Bendzko trennt sich von seinen Locken

Tim Bendzko (41) ist kaum wiederzuerkennen! Der Sänger hat sich von seinem wohl bekanntesten Markenzeichen verabschiedet: seinen blonden Locken. Auf Instagram teilte er jetzt ein Video, in dem er vor laufender Kamera zum Rasierer greift und sich eine Glatze schert. Sein Kommentar dazu fiel eindeutig aus: "Also ich bin ehrlich. Das ist mit das Befriedigendste, was ich je gemacht habe", schrieb der Musiker zu dem Clip.

Hinter der radikalen Typveränderung steckt ein sportlicher Anlass. Tim nimmt am "Challenge Roth" in Franken teil – einem der bekanntesten Triathlons der Welt. Im Rahmen einer Staffel übernimmt er dabei den Laufpart und legt damit ganze 42 Kilometer zurück. Ob der neue Look als mentale Vorbereitung oder persönliche Motivation dient, ließ er offen. Seine Fans reagierten jedenfalls begeistert auf den Anblick des kahlköpfigen Sängers. "Nun ist er auf seine alten Tage doch eine Maschine. Stark", kommentierte ein Nutzer unter dem Beitrag.

Tim Bendzko wurde 1985 in Berlin geboren und zählt seit seinem Durchbruch mit dem Hit "Nur noch kurz die Welt retten" im Jahr 2011 zu den bekanntesten deutschen Popsängern. Seine lockige Frisur war dabei über viele Jahre hinweg sein unverwechselbares Erkennungsmerkmal. Zuletzt machte der Musiker auch abseits seiner Musik Schlagzeilen, als er erstmals offen über das Ende seiner Ehe sprach. Ob die Locken nach dem Sportevent wieder zurückkehren, ist bisher nicht bekannt.

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Instagram / bendzko Tim Bendzko rasiert sich die Haare ab.

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Instagram / bendzko Tim Bendzko präsentiert seine neue Frisur in einem Spiegelselfie.

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Getty Images Tim Bendzko, Sänger