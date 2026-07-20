Schwere Krankheit: Fußballlegende Kevin Keegan (75) ist tot

Der englische Fußball trauert um eine seiner größten Ikonen: Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Der ehemalige Stürmer und spätere Trainer war vor allem bei den Vereinen Liverpool und Newcastle United eine prägende Figur. Wie Mirror berichtet, teilte seine Familie in einem Statement mit: "Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren bekanntgeben. Der frühere englische Nationalspieler und -trainer hatte gegen Krebs gekämpft und wurde in seinen letzten Momenten von seiner Frau und seinen Töchtern begleitet." Kevin hinterlässt seine Frau Jean, mit der er 52 Jahre verheiratet war, sowie die gemeinsamen Töchter Laura Jane und Sarah Marie.

Newcastle United reagierte bestürzt auf seinen Tod. In einem Vereinsstatement hieß es: "Kevin war mehr als ein legendärer Fußballer und Trainer. Er war das schlagende Herz von Newcastle United für Generationen von Fans." Als Trainer führte er die Mannschaft in den frühen 1990er -Jahren zurück in die Premier League und formte dort ein Team, das für seinen furchtlosen Angriffsfußball berühmt wurde. Die Mannschaft trug den Spitznamen "The Entertainers" und begeisterte Fans wie Experten gleichermaßen. Selbst FIFA-Chef Sepp Blatter (90) ließ es sich einst nicht nehmen, Keegans offensivem Spielstil seinen Respekt zu zollen – in einem Fax nach dem legendären 4:3-Sieg Liverpools gegen Newcastle 1996. Auch als Spieler feierte Kevin große Triumphe: Mit Liverpool gewann er unter anderem den Europapokal der Landesmeister und wechselte anschließend zum Hamburger SV, wo er zweimal zum Europäischen Fußballer des Jahres gekürt wurde.

Kevin wurde 1951 im englischen Armthorpe nahe Doncaster geboren und stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater und sein Onkel waren begeisterte Newcastle-Fans und weckten früh seine Leidenschaft für Fußball. Seine Ehefrau Jean lernte er 1970 bei einem Jahrmarkt in Doncaster kennen. Dabei verschwieg er ihr zunächst seinen Beruf als Fußballer und gab an, in einem Stahlwerk zu arbeiten – als Profisportler klang ihm das schlicht "zu angeberisch". Geheiratet haben die beiden 1975, kurz nach seinem Wechsel zu Liverpool. Kevin war für seine Nahbarkeit bekannt. Der frühere England-Mitspieler Rob Lee erinnerte sich: "Der Hauptgrund, warum ich zu Newcastle gegangen bin, war Kevin Keegan. Er war mein Idol." In seiner Autobiografie "My Life in Football" aus dem Jahr 2018 schrieb Kevin: "Ich möchte, dass die Menschen von ihrem Fußballverein träumen. Wir sollten alle Träumer im Herzen sein."

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Getty Images Kevin Keegan beim EM-Qualifikationsspiel Bulgarien gegen England in Sofia, das 1:1 endete

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Getty Images Kevin Keegan und Kenny Dalglish bei der Hillsborough-Gedenkfeier in Anfield, 15. April 2013

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Getty Images Kevin Keegan im Trikot von Newcastle United in der Saison 1982/83