Elle Kings Autismus-Diagnose veränderte ihr Leben

Sängerin Elle King hat offen über ihre Autismus-Diagnose gesprochen und erklärt, wie sehr sie ihr Leben verändert hat. Gegenüber Us Weekly verriet die 37-Jährige, dass sie die Diagnose erhielt, nachdem sie an der neuen Fox-Gameshow "Nation's Dumbest" teilgenommen hatte. "Ich habe erfahren, dass ich Autistin bin, direkt nach der Show – und ich dachte nur: 'Jetzt ergibt alles so viel Sinn.' Aber ich hatte es vorher gar nicht gewusst", erklärte sie in dem Interview.

Die Diagnose half ihr, nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihre Rolle als Künstlerin und Performerin besser einzuordnen. "Ich hatte viele Momente, auf die ich nicht stolz bin, und besonders mit meiner Autismus-Diagnose setze ich mir jetzt neue Schutzgrenzen", erklärte sie. "Ich möchte nur noch von Menschen umgeben sein, bei denen ich mich sicher fühle, und Dinge tun, die mir Freude bereiten." Für die Zukunft wünsche sie sich vor allem mehr Bewusstsein im Moment: "Ich sage mir immer wieder, dass ich in diesem nächsten Kapitel wirklich präsent sein und es genießen will."

Bereits im Mai hatte Elle, die Tochter von Komiker Rob Schneider (62), ihre Diagnose erstmals öffentlich gemacht – mit einem Instagram-Video, in dem sie einen offenbar unveröffentlichten Song sang und in der Bildunterschrift schrieb: "Die gute Nachricht ist: Ich bin Autistin." Privat ist Elle derzeit mit Partner Daniel Tooker zusammen. Die beiden haben gemeinsam zwei Kinder: Sohn Lucky, der vier Jahre alt ist, und die 16 Monate alte Tochter Royal.

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Getty Images Elle King beim CMA Fest 2022

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Getty Images Elle King auf dem Stagecoach Festival 2023

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Getty Images, Getty Images Rob Schneider und Elle King