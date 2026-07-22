TikToker Levi Penell macht Epilepsie-Diagnose öffentlich

Der TikToker Levi Penell (26) hat sich mit einer beunruhigenden Neuigkeit an seine Fans gewandt: Der 26-Jährige wurde mit Epilepsie diagnostiziert. Wie er in einem Video auf TikTok erklärte, leidet er seit Monaten unter starken Schwindelanfällen, die er zunächst ignorierte und hoffte, sie würden von selbst verschwinden. Als er schließlich doch einen Arzt aufsuchte, kam die Diagnose. Wegen der Erkrankung muss er nicht nur seinen geplanten Urlaub kurzfristig absagen – in den kommenden Wochen stehen außerdem Krankenhausaufenthalte und Tests an, um die genaue Form der Epilepsie festzustellen.

Im Krankenhaus sollen umfassende Untersuchungen durchgeführt werden – auch ein möglicher Tumor soll dabei ausgeschlossen werden. Autofahren ist dem Content Creator vorerst verboten, doch sein Umfeld hat ihm bereits Hilfe angeboten: Freunde und Familienmitglieder haben sich bereit erklärt, ihn bei Fahrten zu unterstützen. Die Anfälle selbst, die rund 30 Sekunden dauern, kündigen sich für Levi ein paar Sekunden im Voraus an, sodass er sich darauf einstellen kann. Danach fühlt er sich müde und hat Konzentrationsschwierigkeiten.

Auch aus seiner Community bekam Levi viel Rückhalt. Viele Fans berichteten ihm von eigenen Erfahrungen mit Epilepsie und davon, dass sie mit Medikamenten ein normales Leben führen können. Zu der aktuellen Diagnose sagte der TikToker: "Ich habe gar nicht gewusst, dass man Epilepsie einfach so bekommen kann." Dass Levi offen über persönliche Themen spricht, zeigte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach. In der Talkshow "Deep und deutlich" berichtete er Anfang des Jahres über eine belastende Erfahrung aus seiner Jugend, als er als 13-Jähriger beim Online-Gaming von älteren Männern ausgenutzt wurde.

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Imago Levi Penell, TikTok-Star

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Imago Influencer Levi Penell im Mai 2025 in Hamburg

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Imago Bei der Berlinale-Eröffnung 2025: Influencer Levi Penell