Parasiten? Kelly Clarksons Show endete beinahe im Drama

Für Kelly Clarkson (44) wurde ein Konzertabend in Las Vegas zum unvergesslichen Erlebnis – allerdings nicht nur im positiven Sinne. Die Sängerin teilte bei einem ihrer jüngsten Auftritte in Sin City eine ziemlich intime Geschichte mit dem Publikum. Unverblümt erzählte sie ihren Fans, dass sie sich möglicherweise mit Cyclospora infiziert habe, dem sogenannten Salat-Parasiten, über den in den USA zuletzt viel berichtet wurde. Mitten in der Show habe sie plötzlich gemerkt, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte – und der Abend sei anschließend in einem echten Badezimmer-Desaster geendet.

Laut Page Six schilderte Kelly das Erlebnis mit ehrlichen Worten: "Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nicht, ob ich dieses Ding habe, bei dem die Leute Salat essen und ..." Sie sei so froh gewesen, allein in ihrem Hotelzimmer zu sein: "Ich bin so froh, dass kein Mann im Zimmer war, denn der hätte mich danach garantiert nie wieder angefasst", witzelte sie auf der Bühne. Anschließend gibt sie zu, sie habe in Las Vegas eine neue Wertschätzung für "warme Toiletten" entwickelt – und kündigt lachend an, wohl "bis zum Tod" Single zu bleiben, bevor sie ohne Übergang einfach den nächsten Song anstimmt.

Im Netz kam Kellys schonungslos offenes Bühnengeplauder bestens an. Auf TikTok feierten viele Nutzer die Grammy-Gewinnerin und Siegerin von American Idol gerade dafür, dass sie so ungefiltert und locker von der unangenehmen Situation erzählte. Einige bezeichneten sie als besonders nahbar und lobten ihren Humor. Hintergrund der Bemerkung ist ein aktueller Cyclospora-Ausbruch in den USA. Nach Angaben der CDC verursacht der Parasit eine Darmerkrankung, zu deren typischen Symptomen länger anhaltender Durchfall, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Müdigkeit und Blähungen gehören. Kelly ist privat Mutter von zwei Kindern und spricht in ihren Shows immer wieder sehr direkt mit ihrem Publikum. Genau diese offene Art scheint auch diesmal dafür gesorgt zu haben, dass aus einem unangenehmen Moment am Ende ein viel diskutierter Konzertaugenblick wurde.

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Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony 2024

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IMAGO / MediaPunch Kelly Clarkson, Sängerin

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IMAGO / Everett Collection Sängerin Kelly Clarkson