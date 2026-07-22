So geht Matt Damon damit um, dass seine vier Töchter daten

Matt Damon (55) ist stolzer Papa von vier Töchtern: Stella, 15, Gia, 17, und Isabella, 19, sowie Adoptivtochter Alexia, die 27 Jahre alt ist. Alle wachsen zu jungen Frauen heran und interessieren sich für die Liebe. Bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "Die Odyssee" sprach der Schauspieler offen darüber, wie er als Vater mit dem Datingleben seiner Töchter umgeht. An seiner Seite waren dabei seine Frau Luciana Barroso (49) sowie Tochter Isabella, die mittlerweile in New York studiert.

Matt erklärte im Interview mit E! News, er nehme das Thema locker. "Ich bin ziemlich entspannt. Sie haben bisher wirklich wunderbaren Geschmack", betonte er. Gleichzeitig, so schilderte Matt, habe er sich eine humorvolle Schutzregel von Schauspielerkollege Sean Penn (65) abgeschaut, der ebenfalls Vater einer Tochter ist. "Was auch immer du ihr antust, das werde ich dir antun, wenn du nach Hause kommst", scherzte Matt – woraufhin seine Kollegin Anne Hathaway (43) in lautes Lachen ausbrach.

Doch nicht nur das Thema Dating beschäftigt den 55-Jährigen derzeit. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet er, dass ihn das Feedback einer seiner Töchter zu "Die Odyssee" besonders bewegt habe: "Sie hat sich den Film angesehen, und am Ende drehte sie sich zu mir und sagte: 'Papa, ich bin stolz auf dich.' So etwas hat sie noch nie gesagt, weil wir viel Schabernack miteinander treiben. In dem Moment dachte ich: Es war es wert. Alles war es wert."

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Imago Bei der Premiere von "The Odyssey" in New York: Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon

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Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso mit ihren Töchtern bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London