20 Jahre Ehe mit Coco Austin: Auf diese Tipps schwört Ice-T

Ice-T (68) hat nach mehr als 20 Jahren Ehe und einer gemeinsamen Tochter mit Coco Austin (47) jetzt ganz offen verraten, worauf es bei ihrer Beziehung für ihn ankommt. Bei einem Pressetermin zur neuen FOX-Show "Nation's Dumbest", in der der Rapper gemeinsam mit Jon Heder vor der Kamera steht, sprach er mit Fox News Digital über seine persönliche Eheformel. Demnach seien vor allem gemeinsame Momente entscheidend. "Ich denke, in einer Beziehung muss man einfach das machen, womit alles angefangen hat", erklärte Ice-T. Besonders wichtig sei es, die Date-Night nicht einschlafen zu lassen. "Wenn man anfängt, sich zu daten, darf man die Date-Night nicht loswerden", betonte er.

Ice-T machte außerdem deutlich, wie wichtig offene Kommunikation in einer Beziehung sei. "Das Leben bringt Drama und Stress mit sich, aber man muss so oft wie möglich zu diesem ersten Moment zurückfinden. Und viel reden. Probleme nie schleifen lassen. Wenn es ein Problem gibt, dann raus damit. Schnell drüber reden. Nicht liegenlassen", so der Rapper. Auch sein Kollege und Mitstreiter Jon Heder, der im selben Jahr wie Ice-T geheiratet hat, meldete sich zu Wort und ergänzte ein weiteres Erfolgsgeheimnis: "Ich glaube, dein Geheimnis ist auch, dass du dich weiterentwickelst." Ice-T stimmte dem zu: "Ja, ich entwickle mich weiter. Frauen brauchen diese Weiterentwicklung."

Schon vor ein paar Monaten hatte Ice-T gezeigt, dass er beim Thema Ehe kein Blatt vor den Mund nimmt. Bei Heidi Klums (53) Halloween-Party in New York gab es noch weitere Ehe-Tipps, aber von der etwas anderen Sorte. Aktuell nimmt der Rapper an der neuen FOX-Comedyshow "Nation's Dumbest" teil. Das Format dreht das klassische Spielshowprinzip um: Nicht gewinnen ist das Ziel, sondern ausscheiden. Wer jede Woche am besten abschneidet, scheidet aus - wer übrig bleibt, trägt am Ende den Titel "The Nation's Dumbest". Neben Ice-T und Jon Heder sind auch Stars wie Hilaria Baldwin (42), Carmen Electra (54) und Elle King (37) mit dabei. Moderiert wird die Show von Jack Whitehall (38).

Anzeige Anzeige

Getty Images Coco Austin und Ice-T, MTV Video Music Awards 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole Marrow und Ice-T bei der Macy’s & Rookie In The City Fashion Show in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice-T und Coco Austin bei Heidi Klums 24. Halloween-Party im Hard Rock Hotel New York