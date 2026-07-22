Michelle gefällt's: Laura macht "Bad Boyfriends"-Maki fertig

In der Realityshow "Bad Boyfriends" sorgt Mladen Doric, bekannt als Maki, für jede Menge Drama – und bringt dabei seine Freundin Michelle Mišić emotional ans Limit. Gelöschte Chats, intime Kosenamen und bittere Tränen vor laufender Kamera sind nur einige der Szenen, die die Zuschauer in der Sendung zu sehen bekamen. Nun mischt sich auch Reality-TV-Kollegin Laura Maria Lettgen (30), besser bekannt als Laura Blond, via Instagram in die Diskussion ein – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. In einem aktuellen Video rechnet Laura scharf mit Maki ab. Besonders empört zeigt sie sich darüber, dass dessen Vater Michelle als schlechten Umgang bezeichnet haben soll.

Sie schreibt dazu: "Wenn der Vater von Maki sagt, Michelle (die wahrscheinlich süßeste Maus auf dem Planeten) ist schlechter Umgang – was zur Hölle? Dann weißte auch Bescheid... Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm." Auch Makis Verhalten in der Show lässt sie nicht unkommentiert: "Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Maki es genießt, der Freund zu sein, der sich am wenigsten verbessert hat? Es ist kein Kompliment, so toxisch zu sein. Er wird sich nie ändern und in Therapie gehen." Und noch deutlicher: "Auf Kosten der Frau, die man angeblich liebt, eine Reality-TV-Karriere anzustreben, als meist gehasste Person, ist an Abartigkeit nicht zu übertreffen." Besonders pikant ist, dass Michelle selbst Lauras Beitrag geliket hat – was Fans sofort aufhorchen lässt.

Ob der Like ein Zeichen für eine Trennung sein könnte, bleibt offen. Bereits zuvor hatte Realitystar Walentina Doronina (26) im Podcast "Inside Reality" gegenüber Marlisa Rudzio (36) behauptet, dass Michelle und Maki kein Paar mehr seien: "Die sind nicht zusammen. Sie ist da am Party machen mit anderen Männern, das weiß ich." Damit stand plötzlich die Frage im Raum, ob Michelle und Mladen nach der Show überhaupt noch ein Paar sind. Doch damit nicht genug: Walentina legte sogar nach und meinte, Maki habe vor der Ausstrahlung selbst den Kontakt zu ihr gesucht. Er soll sie angeschrieben und sogar nach einem Treffen gefragt haben. Von Michelle und Maki kam dazu bis zuletzt kein Wort. Dadurch bleibt offen, was an den Aussagen wirklich ist.

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Imago Laura Marie Lettgen beim Screening von "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Imago Walentina Doronina, April 2026

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