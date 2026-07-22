Nach zwei Jahren: Max von der Groeben soll getrennt sein

Es schien alles so harmonisch, als Max von der Groeben (34) und seine Freundin Louise Farina im März in Berlin gemeinsam über den roten Teppich der Dokumentarfilm-Premiere von "On The Wave" liefen. Eng aneinandergeschmiegt posierten der Schauspieler und die Parfümeurin damals für die Kameras und präsentierten sich als verliebtes Paar. Nur wenige Monate später ist nun angeblich Schluss mit dem Liebesglück: Wie das Magazin Bunte unter Berufung auf das Umfeld des Duos berichtet, haben sich Max von der Groeben und Louise Farina nach rund zwei Jahren Beziehung getrennt. Weder der Filmstar noch die Unternehmerin haben sich bisher öffentlich zu der Trennung geäußert.

In den vergangenen Wochen hatte sich bereits angedeutet, dass es bei den beiden nicht mehr rundläuft. Beobachtern fiel auf, dass das Paar aus Köln plötzlich nicht mehr gemeinsam bei Veranstaltungen auftauchte. Louise soll eine Hochzeit allein besucht haben, während Max bei einem Emmy-Cocktail in Berlin ohne Begleitung erschien. Auf Nachfragen zu seiner Partnerin soll der Serien- und Kinostar am Rande des Events nicht eingehen wollen. Über die genauen Hintergründe der vermeintlichen Trennung ist daher bislang nichts bekannt. Auch in den sozialen Netzwerken blieb es zuletzt auffällig ruhig um gemeinsame Aufnahmen der einstigen Turteltauben.

Max und Louise hatten ihre Liebe erst im Februar 2026 offiziell ins Rampenlicht gerückt. Der gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich in Berlin markierte das öffentliche Debüt des Paares, das sich dort vertraut und innig zeigte. Max, der durch Filme wie Fack ju Göhte einem breiten Publikum bekannt wurde, hält sein Privatleben ohnehin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Wie die beiden sich kennengelernt haben und wie sie ihre Beziehung im Alltag lebten, behielt er stets für sich. Umso größer war damals das Interesse, als er seine neue Partnerin an seiner Seite präsentierte. Louise arbeitet als Unternehmerin im Duftbereich.

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Imago Max von der Groeben mit Freundin Louise Farina bei der Premiere von "On the Wave", Februar 2026

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Max von der Groeben, Schauspieler

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Max von der Groeben, Schauspieler