Notruf offenbart erste Details zu Kaylee Hottles (†) Unfall

Neue Details zum tödlichen Unfall von Kaylee Hottle (19) sind ans Licht gekommen: Aufzeichnungen des Polizeifunks, die TMZ vorliegen, enthüllen, was in den frühen Morgenstunden des 21. Juli auf der Windsor Road im Ort Ijamsville in Maryland geschah. Demnach baten die Ersthelfer kurz vor drei Uhr morgens dringend um Unterstützung bei der Suche nach jemandem, der Gebärdensprache beherrscht oder Zugang zu einer entsprechenden App hat – um mit der gehörlosen Schauspielerin kommunizieren zu können. Aus den Aufnahmen geht jedoch auch hervor, dass Kaylee zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos war.

Der Honda Accord, in dem die Schauspielerin als Beifahrerin saß, war von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet – mit schweren Frontschäden. Die Leitstelle schickte sowohl einen Krankenwagen als auch einen Rettungshubschrauber, der auf einem nahe gelegenen Baseballfeld landete und Kaylee in ein Traumazentrum brachte. Doch alle Bemühungen der Ärzte blieben vergeblich: Ihr Herz hörte bereits auf dem Weg ins Krankenhaus auf zu schlagen. Laut den Notrufaufnahmen wurde ihr Vater Joshua Hottle, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks in Texas aufhielt, umgehend informiert. In einem herzzerreißenden Facebook-Video in amerikanischer Gebärdensprache berichtete er von dem Anruf und schrieb dazu: "Ich trete einen Flug an, den ich niemals hätte antreten wollen." Als mögliche Unfallursache gilt nach ersten Ermittlungen überhöhte Geschwindigkeit.

Kaylee war als gehörlose Schauspielerin bekannt geworden, als sie in den Monsterfilm-Blockbustern "Godzilla vs. Kong" und "Godzilla X Kong: The New Empire" mitwirkte. Wie ihr Vater Joshua bereits kurz nach dem Unglück in einem rund 23-minütigen Livestream in den sozialen Medien mitgeteilt hatte, reiste er nach Maryland, um den Leichnam seiner Tochter zu identifizieren. Kaylee wurde nur 19 Jahre alt.

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Getty Images Kaylee Hottle im März 2024

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Imago Kaylee Hottle in einer Szene aus "Godzilla x Kong: The New Empire" (2024)

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