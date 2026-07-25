Rapper 18 Karat baut sich nach der Haft ein neues Leben auf

Frisch aus der Haft und frisch abgeschoben nach Portugal, hat Rapper 18 Karat (40) keine Zeit verloren: Auf Instagram verriet er jetzt, dass er während seiner rund vier Jahre hinter Gittern eine Ausbildung zum Maler und Lackierer abgeschlossen hat – und die will er nun direkt in die Tat umsetzen. "Mache jetzt Apartments ready, hab ja nicht umsonst Maler und Lackierer im Knast gelernt. Und dann kommt ihr demnächst hier Urlaub machen", schrieb der Rapper auf der Plattform. Demnach plant er, mehrere Apartments in Portugal herzurichten und als Ferienwohnungen anzubieten.

Die Immobilien befinden sich Berichten zufolge in der Nähe der Stadt Lagos an der Südküste Portugals. Damit baut der Dortmunder Rapper sein neues Leben im südeuropäischen Land systematisch aus. Auch musikalisch will er bald wieder durchstarten und während seiner Haft soll er zudem an einer Biografie gearbeitet haben. In einer Instagram-Fragerunde kündigte 18 Karat außerdem an, sich für Disstracks zu rächen, die gegen ihn veröffentlicht wurden, während er im Gefängnis saß und sich nicht wehren konnte. "Bei mir hat keiner Rücksicht genommen, als ich im Knast saß und nicht antworten konnte, und genau so werde ich niemanden verschonen, absolut niemanden!!!", schrieb er dort.

Dass 18 Karat seine Zeit im Gefängnis offenbar nicht untätig verstreichen ließ, zeigt sich auch bei seinem privaten Neustart in Portugal. Schon während der Haft hatte er es geschafft, sich eine Villa mit großem Dachpool zu organisieren, in der er nun mit seiner Ehefrau und seinem Kind lebt. Seine Frau ist zudem schwanger, sodass bald freudiger Familienzuwachs erwartet wird.

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Instagram / 18karat Rapper 18 Karat, September 2024

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Instagram / ivomaya_ 18 Karat, deutscher Rapper

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Instagram / ivomaya_ Rapper 18 Karat und seine Frau Maya, September 2024